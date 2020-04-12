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Страстная неделя 2020 – что можно и что делать по дням

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Страстная неделя 2020 – что можно и что делать по дням
11:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Эксперты расскажут вам о том, что можно и что нельзя делать перед величайшим праздником церковного календаря.

Страстная неделя — самый важный период поста. Каждый день имеет свой особый смысл и свои традиции, правила. 

Во время Страстной седмицы действуют те же самые церковные запреты, что и в остальное время поста, но с тем отличием, что их категорически нельзя нарушать. Старайтесь быть добрыми, отзывчивыми, читайте молитвы в этот период.

Когда начинается Страстная неделя и каков ее смысл

В 2020 году Страстная неделя начнется 13 апреля. Начиная с этого понедельника, стоит более осторожно и ответственно относиться ко всем возможным запретам, действующим в период поста.

Событиям этой недели предшествует тот факт что Иисус Христос, согласно писанию, въехал в Иерусалим в воскресенье, ровно за неделю до своего воскрешения из мертвых. В понедельник начинаются самые трагичные события в земной жизни Мессии. Каждый день имеет свой смысл и особо важен для верующих, ведь напоминает нам о том, что происходило в тот или иной момент. Мы словно переживаем всё заново раз за разом, становясь тем самым ближе к Богу.

Страстная неделя нужна для того, чтобы лучше понимать, насколько тяжело пришлось Христу в искуплении наших грехов. Это время, когда нужно усиленно молиться и просить Господа о прощении.

Страстная неделя по дням в 2020 году

13 апреля — Великий понедельник. Этот день посвящен не только Иисусу Христу, но и святому Иосифу, которого родные братья продали египтянам. В этот день вспоминается также притча о смоковнице — дереве, которое очень красиво цвело, но не давало никаких плодов. Оно напоминает книжников и фарисеев, которые лживо и красиво говорят, но чьи слова не имеют никакого смысла.

14 апреля — Великий вторник. Люди слушали проповеди Христа, принимая его за пророка, которого так долго ждали. Первосвященникам это не понравилось, и они начали искать возможность, чтобы помешать Мессии нести в мир свои проповеди. Церковь вспоминает слова Христа о втором пришествии, а также советует стремиться к максимальному покаянию и молитвам.

15 апреля — Великая среда. Это, пожалуй, один из самых важных дней Страстной седмицы, ведь именно в среду Иуда Искариот решился на предательство Спасителя. Категорически запрещено в этот день врать, обижать родителей.

16 апреля — Чистый четверг. В этот день Иисус Христос провел нечто похожее на таинство причащения, которое проходит в православных церквях по сей день. Также в четверг была проведена Тайная Вечеря, на которой произошло омовение ног учеников Христом. В этот же день Иуда Искариот поцеловал Христа после его молитвы.

В Чистый четверг принято мыться, а также убираться в доме. Важно, чтобы встреча Пасхи проходила в чистоте и порядке. В этот день начинают проводиться первые важные приготовления.

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17 апреля — великая Пятница. Это первый из двух самых трагичных дней поста в целом и Страстной недели в частности. Согласно писанию, именно в пятницу Христа осудили и распяли. Вместо восторженного ликования и бросания пальмовых ветвей под ноги Мессии люди уже бросали в него камни и плевали в Христа. В этот день правила поста необходимо выполнять всем. С самого утра и до конца вечерней службы, на которой выносится плащаница, многие верующие не вкушают пищи.

18 апреля — великая Суббота. В субботу весь православный мир вспоминает погребение Христа, сошествие его в Ад, чтобы спасти души людей. В этот день подготовка к Пасхе переходит в финальную стадию. Готовятся праздничные блюда, покупаются все необходимые продукты, совершаются последние приготовления, а также проводится освящение куличей и яиц. В 2020 году важно помнить о предосторожностях: без кулича можно обойтись, а вот здоровьем близких пренебрегать не следует.

Страстная неделя показывает нам весь последний путь Христа, напоминает о том, как стоит относиться к празднику Пасхи, и помогает ощутить всю важность предстоящего празднества. Это означает, что любой беде приходит конец, какой бы сильной она ни была. Старайтесь в эти дни быть рядом с семьей и поститься особенно усердно.

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