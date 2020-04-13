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Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля

Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля

Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день наши пращуры чествовали огнище, с благодарностью и любовью вспоминая своих прародителей, которые сумели найти и обжить это место.

Традиции на 13 апреля

Святой покровитель этого дня почитается в народе разрешителем неплодства и бесчадия. К нему же обращались для защиты от бесовских наваждений. Бесы вездесущи, они разносят или вызывают болезни, входят в человека, его пищу, питье, в любой сосуд, который оставили неперекрещенным. Бес может отдавить ногу, опустить "запойную" каплю в посуду с вином, толкнуть, попугать, поселиться в человеке, вызывая падучую, кликушество, сумасшествие. Считают иногда, что бес может войти даже в отдельную часть тела человека: если в губу - губа вздуется, в руку - рука онемеет, в ногу - нога отнимется.

Распознать скрывающегося под обманчивой личиной беса, по преданиям, мог человек с чистой душой, чаще всего младенец - ребенок до семи лет, или тот, кто находится под защитой иконы. Бесов отгоняют кресты, начерченные на дверях и окнах свечой, горевшей в Чистый четверг во время церковной службы, разложенные по подоконникам кусочки железа, колючие растения, прежде всего чертополох.

Считалось, что бесы боятся пения петухов, ладана, крестного знамения, молитвы, особенно ночной. Тем не менее, избегали называть это существо словом "бес", полагая, что он охотнее войдет в человека, который привык призывать его. Чаще всего бесы искушают человека, сбивая его с пути истинного, а одно из самых сильных искушений для простых людей - вино, пьянство. Искушая, бесы могли ввести в грех чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, уныния, тщеславия и гордости. Одержимость бесом, как говорили, вызывала болезни, обычно сопровождающиеся разного рода припадками - истерическими, судорогами, приступами по типу эпилептических.

От запоя, насланного бесами, помогает такой способ. Наговорить на спиртное такие слова: "Как не горит в реке вода, так не болит душа у раба Божьего (имя) по зеленому вину. Не сохнет рот, не горит живот. Отныне и до веку раб Божий (имя) вина не пьет. Аминь". Затем дать выпить человеку, впавшему в зависимость. Или прийти в хлев, на месте, где спала свинья, собрать в кучу солому, поставить в нее бутылку и сказать три раза такие слова: "Свинья и то водку не пьет, а помои жрет. Так и ты, раб Божий (имя), водку не пей, через нее не болей". Затем дать больному напиться из этой бутылки.

Приметы на 13 апреля

Облака против ветра плывут – к дождю.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Знаменательные события в истории: 13 апреля 2020 года

Ясный и солнечный день – к теплому лету.

Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

У клена и березы сок выделяется – к потеплению.

Если сон с 12 на 13 апреля не исполнится через девять дней, то не стоит в дальнейшем ждать его исполнения. Сновидение, приснившееся днем 13 апреля, скорее всего не сбудется. Однако если сон вы видели ранее, то молитесь и он исполнится через семь недель.

Люди, родившиеся 13 апреля, могут повелевать огнем. Их камень – александрит.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 13 апреля, День Ипатия Чудотворца, Ипатий Чудотворец.
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