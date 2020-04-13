Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет
Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет
Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание
Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание
Алиев получил результат теста на коронавирус
Алиев получил результат теста на коронавирус
Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля
Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля

Короткие заговоры, чтобы 13 число было удачным днем

Смотрите фото (3)
Короткие заговоры, чтобы 13 число было удачным днем
09:31 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Есть 5 коротких заговоров, которые помогут обойти обещанные несчастья и сделать число 13 удачным днем.

Число 13 имеет дурную славу. С ним связывают неприятности, ведьмин шабаш, метку Дьявола, а то и саму смерть. 

Так повелось, что число 13 связывают с различными страшными, роковыми вещами. Тринадцать стало проклятьем всей нумерологии — воплощением ада в мире чисел, а также символом безнадежного невезения. Любой день 13-го априори считается неудачным, ведь отрицательная энергия окутывает весь мир. Но если правильно себя вести, то ничего плохого не произойдет. Мощную энергетику этого дня можно направить в другое русло при помощи 5 простых заговоров.

1. Заговариваем удачу 13 числа

Если правильно начать утро, то удача будет сопутствовать каждому начинанию. Проснувшись утром, не спешите вставать с постели: для начала настройте свое тело на новый день. Вытяните руки вверх, потяните носочки. Делайте все с улыбкой. А затем встаньте с правой ноги и проговорите: "Начинаю утро с правой ноги, удаче со мной по пути".

2. Умываемся на удачу

Число 13 несет негативную энергетику, но нейтрализовать ее поможет небольшой обряд: включите теплую воду, трижды умойтесь, сполосните шею и руки до локтей. Также можно принять душ. После этого стряхните с себя капли и скажите: "Куда вода утекла — туда и грязь с меня ушла. Вытираю не воду, а дрянную силу. Слово мое замок. Слово мое закон".

3. Защитный заговор на 13 число

Чтобы поставить защиту от негатива, нужно выдернуть у себя один волос и проговорить: "Волос с моей головы, 13 числа меня защити от колдовских происков злых и проблем роковых. Слово возьму да на замок запру. Твердо оно как сталь, отведет беду да печаль". Для усиления заговора можно нарисовать на каждой ладони небольшую пятиконечную звезду и не стирать ее до конца дня.

4. Избавляемся от негатива 13 числа

Сегодня начинается Страстная неделя: что нельзя делать в Великий понедельник
Сегодня начинается Страстная неделя: что нельзя делать в Великий понедельникЧитать полностью

Эксперты советуют в этот день заговорить что-то из своего гардероба, например, футболку или блузку, которую вы сегодня собираетесь надеть. Для этого трижды окропите предмет одежды святой водой, повторяя: "Святому — чистое, а грязи — грязь, чтобы нечисть до меня не добралась". После сложите эту вещь и прочтите любой защитный заговор; лучше всего использовать следующий: "Тело мое прикроешь, от дождя и ветра защитишь, как щит меня береги да несчастья отвороти. Слово забери, ключом запри, в исполнение приди".

5. Осеняем себя удачей перед выходом (важным делом)

Перед выходом из дома улыбнитесь своему отражению в зеркале, а затем прочтите: "Куда я — туда за мной и удача моя". Порог переступаем правой ногой, повторяя про себя: "Господи, спаси и защити".

Число 13 на многих наводит страх. Но не стоит его боятся, ведь если так настраивать себя, то можно стать более уязвимыми к неприятностям. Если самостоятельно настроиться на хорошее вы не можете, то используйте эти пять заговоров, желательно — все разом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Удача, 13 апреля, Заговоры, Советы астрологов, 13 число, Астрологические советы, Апрель 2020, Приметы на 13 число, Что нужно сделать 13 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
04 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
05 Самая полезная рыба для организма человека
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Вспышки коронавируса продлятся, пока не изобретут вакцину
ВОЗ: Коронавирус не исчезнет, пока не изобретут вакцину
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
Минздрав показал динамику коронавирусной болезни по областях
Минздрав показал динамику коронавируса по областях
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь