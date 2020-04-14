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Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома

Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
02:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ляшко предупреждает, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи в сдерживании эпидемии COVID-19.

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантинным мероприятиями, опасается заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", - сказал он в эфире программы "Свобода слова " на канале ICTV.

Ляшко отметил, что в настоящее время эпидемия в Украине ращвивается по сценарию, который предусматривает не более 2% инфицированного населения.

"Это та динамика, которая позволит нам пройти эпидемию без большой нагрузки на систему здравоохранения и на экономику", - сказал он.

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

"Маркерная точка – это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" - сказал он.

Ляшко отметил что в настоящее время Украина уже может проводить около 30 тыс. тестов в неделю, при необходимости это количество может быть увеличено.

При этом мощности системы здравоохранения могут позволить не более 3,5 тыс. одновременного пребывания пациентов с разными заболеваниями в отделения интенсивной терапии.

Напомним: 

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Виктор Ляшко, Коронавирус, Пасха, Covid-19.
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