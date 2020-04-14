День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

Новости Украины:Изредка встречаются сведения, что в этот день просыпается домовой и поэтому нужно обманывать друг друга.

Традиции на 14 апреля

В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос.

В это время зимний запас капусты уже заканчивался, и о кислых щах приходилось лишь мечтать. Зато приходило время варить апрельские щи, которые назывались пустыми. Поэтому и говорили: "Пришли на Марью пустые щи". Традиционно было принято варить такие щи, в которых ложка стояла. По сути, это народное блюдо ближе к западноевропейским айнтопфам, которые представляют собой нечто среднее между первым и вторым блюдом, или гуляшам. О жидких же щах иронично говорили: "Щи - хоть портянки полощи".

С Марьи - зажги снега начиналось половодье.

К святой покровительнице этого дня обращались, для того чтобы снять порчу или сглаз. Для этого надо произнести такие заговорные слова: "Стала, благословясь, и пошла, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, во чистое поле, под ясное небо, под черное облако, под младой месяц, под красное солнышко. Под красным солнышком - окиян-море, на окиян-море ладон-камень. На ладоном-камне стоит Божья церковь, в этой апостольской церкви, на золотом стуле сидит Мария Египетская и отговаривает (отрока, отроковицу, имя) от чернеца, отдвоезуба, оттроезуба, от двоеженца, от троеженца, от бабки-кругобоки, от девки-простоволоски, от всех злых глаз и стоечных, и постижных, и от поветряных, и противоветряных, век по веку, отныне и до веку, до конца века, до преставления света".

Считалось, что, помимо заговора, обращенного к Марии Египетской, женщине или девушке, чтобы избегнуть сглаза, полезно применить такой прием: погладив рукой себя по заду, потереть потом той же рукой по лицу, говоря: "Какая ты у меня неглазливая, такая бы и я неглазливая была".

Приметы на 14 апреля

Лед на реке изникнет или на берегу останется - год будет тяжелым.

Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывает апрель.

С апреля земля и сено в стогах преют, теплым ветром веет.

Марья со снежками в овражках играет, солнечные лучи призывает.

На Марью Египетскую снег и под кустом растаял.

На Марью начинается половодье.

Не видно ночью звезд - жди теплой погоды.

Вода идет в ясные ночи - к погожей уборке хлебов.

Синие облака в апреле - к теплу и дождю.

Если лед сходит вдруг (быстро) - год будет легкий, хороший.

Если с Марьи на Поликарпа (15 апреля) полая вода, надо ждать больших трав да раннего покоса по весне.