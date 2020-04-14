Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля
07:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Изредка встречаются сведения, что в этот день просыпается домовой и поэтому нужно обманывать друг друга.

Традиции на 14 апреля

В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос.

В это время зимний запас капусты уже заканчивался, и о кислых щах приходилось лишь мечтать. Зато приходило время варить апрельские щи, которые назывались пустыми. Поэтому и говорили: "Пришли на Марью пустые щи". Традиционно было принято варить такие щи, в которых ложка стояла. По сути, это народное блюдо ближе к западноевропейским айнтопфам, которые представляют собой нечто среднее между первым и вторым блюдом, или гуляшам. О жидких же щах иронично говорили: "Щи - хоть портянки полощи".

С Марьи - зажги снега начиналось половодье.

К святой покровительнице этого дня обращались, для того чтобы снять порчу или сглаз. Для этого надо произнести такие заговорные слова: "Стала, благословясь, и пошла, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, во чистое поле, под ясное небо, под черное облако, под младой месяц, под красное солнышко. Под красным солнышком - окиян-море, на окиян-море ладон-камень. На ладоном-камне стоит Божья церковь, в этой апостольской церкви, на золотом стуле сидит Мария Египетская и отговаривает (отрока, отроковицу, имя) от чернеца, отдвоезуба, оттроезуба, от двоеженца, от троеженца, от бабки-кругобоки, от девки-простоволоски, от всех злых глаз и стоечных, и постижных, и от поветряных, и противоветряных, век по веку, отныне и до веку, до конца века, до преставления света".

Считалось, что, помимо заговора, обращенного к Марии Египетской, женщине или девушке, чтобы избегнуть сглаза, полезно применить такой прием: погладив рукой себя по заду, потереть потом той же рукой по лицу, говоря: "Какая ты у меня неглазливая, такая бы и я неглазливая была".

Приметы на 14 апреля

Лед на реке изникнет или на берегу останется - год будет тяжелым.

Ни холоднее марта, ни теплее мая не бывает апрель.

С апреля земля и сено в стогах преют, теплым ветром веет.

Марья со снежками в овражках играет, солнечные лучи призывает.

На Марью Египетскую снег и под кустом растаял.

Знаменательные события в истории: 14 апреля 2020 года

На Марью начинается половодье.

Не видно ночью звезд - жди теплой погоды.

Вода идет в ясные ночи - к погожей уборке хлебов.

Синие облака в апреле - к теплу и дождю.

Если лед сходит вдруг (быстро) - год будет легкий, хороший.

Если с Марьи на Поликарпа (15 апреля) полая вода, надо ждать больших трав да раннего покоса по весне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 14 апреля, День Марии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
02 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
03 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
04 Юридическое противостояние с РФ в условиях гибридной войны: Минюст запустило тематический сайт
05 Борьба с "парламентским спамом": Рада соберется на внеочередное заседание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь