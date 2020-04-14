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Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом

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Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
08:16 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, во многих областях с дождями и мокрым снегом.

В ближайшие сутки, 14 апреля, в Украине ожидается холодный атмосферный фронт и осадки, на запад и север страны распространится воздух арктического происхождения с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; в Карпатах значительный снег, температура 0-5° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем, кроме крайнего востока, дождь; температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 13-18° тепла.

Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 7-12 м/с, на большей части страны порывы 15-20 м/с.

В Киеве – дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем 4-6 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,4 градусов тепла в 1972 году, самая низкая ночью - на отметке 3,9 градуса мороза в 1928.

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине во вторник, 14 апреля, будет прохладной и не слишком приветливой. Во многих регионах следует ждать дождей, местами они будут переходить в мокрый снег.

Причиной этому станет холодная воздушная масса, которая надвигается на Украину. Об этом пишет на своей фейсбук-странице украинская синоптик Наталья Диденко.

"В северных и западных областях Украины, а также Винницкой области 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4...+9 градусов. На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей еще задержится теплее погода, в течение дня ожидается +10...+17 градусов. Но вечером уже похолодает и в Черкасской области",– замечает она.

Холоднее всего будет на Киевщине. Там столбики термометров покажут максимум +4...+6 градусов.

Теплее всего будет на Николаевщине и Херсонщине – +16...+18 градусов.

Этот холодный атмосферный фронт принесет с собой дожди и существенное похолодание, местами мокрый снег. Он может выпасть на Львовщине, Прикарпатье, Буковине, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.

Внимание! 14 апреля в большинстве областей страны порывы ветра 15 – 20 метров в секунду; ночью в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов. Тем временем в Карпатах значительный мокрый снег (I уровень опасности).

В Киеве 14-го апреля ожидается резкое похолодание, температура воздуха упадет до +5...+7 градусов, пройдет дождь, есть вероятность мокрого снега.

К слову, похолодание охватит всю страну уже на следующий день, 15 апреля.

Прогноз погоды на вторник, 14 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +7...+9
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +7...+9
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – +7...+9
  • Житомир – +6...+8
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +15...+17
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +10...+12
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы – +7...+9
  • Полтава – +14...+16
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +15...+17
  • Луганск – +14...+16
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +4...+6

В среду, 15 апреля, в восточной части, ночью и в центральных, южных областях Украины пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем в северных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла; днем 6-11°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве 15 апреля без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 8-10° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

16 апреля переменная облачность. Без осадков, лишь в Сумской и днем в Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 11-16° тепла, на западе до 20°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

В Киеве 16 апреля - переменная облачность, без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

17 апреля в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренный, в северных областях небольшой дождь; температура ночью 1-7° тепла, в северных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-16° тепла, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 14-20°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

18 апреля ночью на большей части территории страны, днем на Левобережье дожди, температура ночью 3-9° тепла, в западных областях 1-6° тепла, днем 6-12°, в южной части до 15°.

В столице 18 апреля ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
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