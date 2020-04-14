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Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким

Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине летом.

Начало лета 2020 в Украине будет теплым, а в июле придет настоящая жара. Такой прогноз озвучил народный синоптик Владимир Деркач "Фактам".

Июнь

"Начало лета принесет приятное тепло, в некоторые дни будет даже жарко. Но с середины первой декады июня температура немного снизится, возможны кратковременные дожди. Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности. Сначала - снижение температуры, далее - усиление осадков со шквалами, градом. К концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться. В третьей декаде: потеплеет, дожди практически прекратятся. Дальше будет тепло, но не жарко", - рассказал он.

Июль

В первой декаде июля в Украине будет очень жарко и почти без осадков. Вторая декада останется по-летнему теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными. Они вместе с незначительным снижением температуры захватят начало третьей декады. Затем вернется теплая погода.

Август

"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", - добавил Деркач.

Кроме того, народный синоптик рассказал, что осенью в Украине ожидаются дожди, а также два бабьих лета. Зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди. Ожидается холодный атмосферный фронт и осадки, на запад и север страны распространится воздух арктического происхождения с севера Европы.

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

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Лето, Август, Прогноз погоды, Июнь, Июль, Погода летом 2020, Прогноз на лето 2020.
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