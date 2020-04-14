Скачать
Вторник, 14.04.2020

Видео украинского ударного дрона-камикадзе "Гром" в барражирующем полете

В Украине прошли испытательные полеты нового барражирующего боеприпаса "Гром" – так называемого дрона-камикадзе разработки НПП "Атлон Авиа". Видео полета показал ресурс новостей оборонно-промышленного комплекса Defense Express. Во время тестов в различных режимах были испытаны системы управления беспилотником и алгоритмы обнаружения целей. СПРАВКА. "Гром" несет 3,5 кг боеприпаса, общая взлетная масса дрона - 10 кг. Максимальная скорость - 120 км/ч, длительность полета - 60 минут. Цели обнаруживает оптическая станция с камерой, позволяющая находить даже малоразмерные мишени с высоты более 1,2 км. Может оснащаться различными видами боевых частей: осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической. Мультикоптер поднимает "Гром" на рабочую высоту барражирования (режим наибольшей продолжительности полета для оперативного реагирования на угрозу) и затем ретранслирует сигнал управления и телеметрии. Чтобы не разбивать прототип, вместо боевой части на БПЛА установили парашют.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Гром, Боеприпас, Дрон, Атлон Авиа.
14:37 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь