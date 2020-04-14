Карантин не помеха: Украинцы уже успели зарегистрировать 10 рекордов

Новости Украины:Не смотря на карантин в Украине не прекращается регистрация новых рекордов среди граждан.

За период карантина, с 17 марта, было зарегистрировано 10 рекордов Украины.

Об этом рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"В период карантина Национальный реестр рекордов перешел на удаленную, но усиленную форму работы. Если раньше наш эксперт присутствовал на рекорде и фиксировал достижения в соответствии с международными правилами, то теперь требования к формированию доказательной базы стали более жесткими и в обязательном порядке включают наличие фото- и видеоподтверждения, которое заявитель на рекорд должен подготовить самостоятельно", - сказала Ветрова.

По ее словам, это никак не остановило потенциальных рекордсменов и НРРУ и в дальнейшем получает новые заявки на рекорды.

"За период карантина, с 17 марта, было зарегистрировано 10 рекордов Украины: 2 - категория "Наука и технологии", 2 - категория "Дети", 1 - "Живая природа", 2 - "Человеческие достижения", 2 - "Спорт и игры", 1 - категория "Коллекции", - добавила Ветрова.

Интересным рекордом в период карантина, 24 марта, было награждение главного врача Черновицкой областной клинической больницы Сергея Цинтаря. Рекорд касался первого в Украине вылеченного больного COVID-19.

Добавим, что пока назвать имена всех 10 рекордсменов в НРРУ не могут, ведь из-за дистанционной работы не все получили свои сертификаты.

Напомним:

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.