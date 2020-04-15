Пасхальные богослужения онлайн: где и когда смотреть

Офис президента Украины опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.
"Пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные. Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома", - говорится в сообщении на сайте ОП в Facebook во вторник.
Трансляции Пасхальных богослужений на украинских телеканалах:
Напомним:
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий заявил, что в храмах УПЦ МП пройдут пасхальные богослужения, но верующие будут стоять и молиться на улице.
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