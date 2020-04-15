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Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре продолжает развиваться тема весеннего полноводья.

Традиции на 15 апреля

В этот день наблюдали за птицами: крик дергачей - урожайное лето; сначала закричит перепел - будет много хлеба, много травы. Продолжался разлив рек, и в народе говорили: "Загуляла река-матушка".

В этот день гоняли воронье от домов, потому что считалось, что если закаркает эта птица - накаркает бесхлебицу. С этого дня начинают с хлеба на квас перебиваться да дырки затыкать. Говорили: было когда-то "всякого жита по лопате", а сейчас "дожили - ножки съежили".

Но даже в голод ни в коем случае нельзя было трогать зерно, предназначенное на посев, говорили: "Корову продай, а добрым семенем засевай", "Сам голодай, а поле семенем не обижай". Была и особая примета, по которой определяли качество семян. Иногда в сусек ссыпали непросушенное зерно - волглое, которое во время зимнего хранения выделяло тепло - прело - и съедало снег на крыше амбара. Поэтому о таком плохом и непригодном для посева зерне говорили: "Купи на семена хлеба, если на крыше амбара нет снега".

Этот день в среде торговцев назывался "барыш-день" и праздновался особенно усердно - для получения барышей в течение всего года.

Приметы на 15 апреля

Ворон каркает - к несчастью, ворона - к ненастью.

На реках лед из-за маловодья тонет, не уходит, остается глыбами на берегу, а на полях при таянии снегов зимняя дорога остается горбом - к тяжелому году, неурожайному лету.

Если вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет - год будет тяжелым.

Знаменательные события в истории: 15 апреля 2020 года

Коли лед не ушел, то лов рыбы будет плохим.

Загуляла река-матушка (начинается половодье).

Окунулся ворон в лужу - прощай вёдро (солнечная погода).

Стаи ворон и галок предвещают ненастье.

Вороны играют в вышине - к вёдру (солнечному дню).

Если галки и грачи высоко вьются стаями и опускаются стрелой вниз - будет дождь; стаями сидят на дороге - к ненастью.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 15 апреля, Поликарпов день, Тит Ледолом.
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