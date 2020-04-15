Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
На время карантина правительство будет контролировать цены на продукты
На время карантина правительство будет контролировать цены на продукты
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Смотрите фото (3)
Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
09:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Все церковные традиции на этот день связаны с чистотой души, тела и крова.

Чистый четверг — знаковый день Страстной недели — в 2020 году православный мир встретит 16 апреля. 

Страстной четверг — день, наполненный радостным предвкушением и ожиданием светлой Пасхи. Поэтому труд в такой день в радость, ведь к Великому дню нужно как следует подготовиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут, на что необходимо обратить внимание 16 апреля, а также от чего стоит отказаться в Чистый четверг.

Страстной четверг в 2020 году

Великий четверг традиционно считается переходящим православным праздником. День посвящен воспоминаниям о Тайной вечере, где состоялась последняя трапеза Иисуса Христа вместе с апостолами. В тот день Христос лично дал освященный хлеб и вино своим ученикам, позволяя им соприкоснуться с Господом. Так было установлено таинство Евхаристии. После было омовение ног, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В четверг 16 апреля в церквях пройдут службы с песнопением и чтением Евангелия, дабы каждый верующий принял мысленное соучастие в библейских событиях и приблизился к знаниям о Боге. В такой день весь православный мир пребывает в особенном настроении, переживая поворотный момент в жизни Спасителя.

Таинство Причастия — великая традиция Страстного четверга, которая несет глубокую пользу для человека. Но главное отличие Великого четверга в 2020 году в том, что в условиях пандемии прихожан просят не посещать храмы, хоть церкви и не закрывают — там по-прежнему продолжают проводить службы и совершать Таинства, придерживаясь всех санитарных норм. Но власти, медики и специалисты посоветовали воздержаться от посещения храмов из-за угрозы коронавирусной инфекции и, по возможности, встретить как Чистый четверг, так и Пасху дома.

Разрешения и запреты 16 апреля

В Страстной четверг священники рекомендуют помолиться и вспомнить о сути этого дня. В условиях карантина каждый желающий может поприсутствовать на литургической онлайн-службе, чтобы понять смысл торжества и выслушать Священное писание.

При рассмотрении вопроса об уборке в первую очередь необходимо задуматься о духовной чистоте, прочесть покаянные молитвы, пропустить через себя библейские события. Церковью запрещены ссоры, пакости, гневные мысли и тяжелые думы. Необходимо провести "генеральную уборку" в душе, освободившись от греховных помыслов и скверны.

Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традицииЧитать полностью

Очистив душу, нужно подумать и о чистоте тела и дома. В прошлом мытье и уборку воспринимали как тяжкий труд — отсюда появилась традиция вовсе оставить эти занятия ради восхваления Господа. Сегодня верующие могут принять душ за десять минут, убраться за час, поэтому никто не обвинит их в пренебрежении церковными традициями. Священнослужители советуют привести свой облик и кров в порядок.

На Тайной вечере Христос омыл ноги своим ученикам, поэтому считается, что вода в такой день обладает чудотворной силой. Омыть себя лучше в утренние часы, чтобы осталось время на уборку и молитвы. Порядок в доме стоит наводить в светлых думах, не отвлекаясь на мирское и посредственное.

Церковь отрицает различные заговоры, которые любят проделывать в Великий четверг. Эти действа приравниваются к язычеству и не очищают душу.

Мы всем миром переживаем тяжелые времена, но ничего не существует само по себе, на все воля Божия. Поэтому Чистый четверг хорошо встретить с покаянной молитвы, постараться оставить все мирские привычки и греховные помыслы. Мы веруем, что Господь сохранит нас от всякого заражения. Но чтобы не искушать Его, следует придерживаться мер самозащиты и, по возможности, оставаться дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Чистый четверг, 16 апреля, Церковные праздники, Великий четверг, Чистый четверг 2020, Приметы на 16 апреля, Ритуалы на 16 апреля, Что нельзя делать 16 апреля, Что нужно сделать 16 апреля, Купание 16 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
04 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
05 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительное похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
Карта коронавируса в Украине и мире 15 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире 15 апреля
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь