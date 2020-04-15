Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день

Новости Украины:Все церковные традиции на этот день связаны с чистотой души, тела и крова.

Чистый четверг — знаковый день Страстной недели — в 2020 году православный мир встретит 16 апреля.

Страстной четверг — день, наполненный радостным предвкушением и ожиданием светлой Пасхи. Поэтому труд в такой день в радость, ведь к Великому дню нужно как следует подготовиться. Эксперты сайта dailyhoro.ru расскажут, на что необходимо обратить внимание 16 апреля, а также от чего стоит отказаться в Чистый четверг.

Страстной четверг в 2020 году

Великий четверг традиционно считается переходящим православным праздником. День посвящен воспоминаниям о Тайной вечере, где состоялась последняя трапеза Иисуса Христа вместе с апостолами. В тот день Христос лично дал освященный хлеб и вино своим ученикам, позволяя им соприкоснуться с Господом. Так было установлено таинство Евхаристии. После было омовение ног, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

В четверг 16 апреля в церквях пройдут службы с песнопением и чтением Евангелия, дабы каждый верующий принял мысленное соучастие в библейских событиях и приблизился к знаниям о Боге. В такой день весь православный мир пребывает в особенном настроении, переживая поворотный момент в жизни Спасителя.

Таинство Причастия — великая традиция Страстного четверга, которая несет глубокую пользу для человека. Но главное отличие Великого четверга в 2020 году в том, что в условиях пандемии прихожан просят не посещать храмы, хоть церкви и не закрывают — там по-прежнему продолжают проводить службы и совершать Таинства, придерживаясь всех санитарных норм. Но власти, медики и специалисты посоветовали воздержаться от посещения храмов из-за угрозы коронавирусной инфекции и, по возможности, встретить как Чистый четверг, так и Пасху дома.

Разрешения и запреты 16 апреля

В Страстной четверг священники рекомендуют помолиться и вспомнить о сути этого дня. В условиях карантина каждый желающий может поприсутствовать на литургической онлайн-службе, чтобы понять смысл торжества и выслушать Священное писание.

При рассмотрении вопроса об уборке в первую очередь необходимо задуматься о духовной чистоте, прочесть покаянные молитвы, пропустить через себя библейские события. Церковью запрещены ссоры, пакости, гневные мысли и тяжелые думы. Необходимо провести "генеральную уборку" в душе, освободившись от греховных помыслов и скверны.

Очистив душу, нужно подумать и о чистоте тела и дома. В прошлом мытье и уборку воспринимали как тяжкий труд — отсюда появилась традиция вовсе оставить эти занятия ради восхваления Господа. Сегодня верующие могут принять душ за десять минут, убраться за час, поэтому никто не обвинит их в пренебрежении церковными традициями. Священнослужители советуют привести свой облик и кров в порядок.

На Тайной вечере Христос омыл ноги своим ученикам, поэтому считается, что вода в такой день обладает чудотворной силой. Омыть себя лучше в утренние часы, чтобы осталось время на уборку и молитвы. Порядок в доме стоит наводить в светлых думах, не отвлекаясь на мирское и посредственное.

Церковь отрицает различные заговоры, которые любят проделывать в Великий четверг. Эти действа приравниваются к язычеству и не очищают душу.

Мы всем миром переживаем тяжелые времена, но ничего не существует само по себе, на все воля Божия. Поэтому Чистый четверг хорошо встретить с покаянной молитвы, постараться оставить все мирские привычки и греховные помыслы. Мы веруем, что Господь сохранит нас от всякого заражения. Но чтобы не искушать Его, следует придерживаться мер самозащиты и, по возможности, оставаться дома.