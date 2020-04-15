Украинский гигант "Мрия" улетел из аэропорта Варшавы (Видео)

Как известно, "Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A. СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов. Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.