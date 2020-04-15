Скачать
Среда, 15.04.2020

Украинский гигант "Мрия" улетел из аэропорта Варшавы (Видео)

Как известно, "Мрия" прилетела в Варшаву с грузом: 7 млн медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов. Защитное медицинское снаряжение куплено польскими компаниями KGHM Polska Miedź S. A. i Lotos S. A.  СПРАВКА. Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов. Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Варшава, Польша, Самолет, Антонов, Мрия, Ан-225.
12:23 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь