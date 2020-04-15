Школа 2020: В МОН рассказали, когда закончится учебный год

Новости Украины:В Украине в связи с карантинными мерами учебный год закончится не позже 1 июля, кроме выпускников 11 классов.

Учебный год в школах закончится не позже 1 июля, за исключением выпускников 11 класса.

Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Соответствующий год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством и не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила она.

Как сообщалось, структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.