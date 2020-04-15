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Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей

Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей
22:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карантином в Украине паски освящают еще перед продажей.

На фоне карантинных мероприятий из-за распространения коронавирусной болезни в этом году в регионах начали освящать паски к Пасхе на производствах или перед продажей.

О такой инициативе, а также ряде ограничений, отчитались власти уже нескольких областей.

Житомирская область

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Уже с 15 апреля на житомирском хлебозаводе освящают паски на производстве. Все ради того, чтобы верующие не шли в церковь на Пасху и не подвергали себя опасности заразиться коронавирусом. Паски ббудут освящать каждый день до Пасхи. Освященную пасхальную продукцию житомиряне смогут приобрести в учреждениях торговли, сообщил Житомирский горсовет.

На местных телеканалах обещают прямые трансляции пасхальных богослужений. 

Донецкая область

В Донецкой области в торговых сетях будут продавать уже освященные паски, пообещали в местной ОГА. С целью предотвращения распространения болезни COVID-19 и ради безопасности верующих, большие хлебопекарные предприятия области будут приглашать священнослужителей освящать паски непосредственно на производстве. Итак, на полки торговых сетей паски поступят уже освященными. Кроме этого, в Краматорске освящение пасок будет проходить ежедневно и непосредственно в супермаркетах города, добавляют в ОГА, приводя перечень соответствующих предприятий и торговых сетей и магазинов.

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Также в ОГА предоставили список онлайн-трансляций богослужений местных религиозных организаций во время Пасхальных праздников в Донецкой области. 

Ровенская область

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль рассказал о проведении богослужений в церквях области. "Помещение храмов будут закрыты. Литургия будет проходить в онлайн режиме. Пасхальные корзины будут освящаться с 9 утра субботы", - сообщил председатель ОГА. 

В городах, если все же на службу придут люди, по его словам, наличие масок и дистанцию между прихожанами на улице будет контролировать полиция. Вместе с тем, правоохранители будут следить, чтобы жители не задерживались на службе, а сразу после освящения корзины шли домой. В селах - священники будут ездить по улицам и святить пасхи возле домов. 

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Кроме того, в городах, в течение недели, обещает Коваль, священники уже освящают паски в местах их изготовления - на предприятиях, заводах, в пекарнях супермаркетов, чтобы люди имели возможность купить освященный продукт.

Обсудили в области и формат Проводного воскресенья. Духовенство Ровенской области уже перенесло совершение богослужений на могилах. Православная церковь Украины на 6 июня и Украинская православная церковь (МП) на 27 мая. 26 апреля кладбища будут закрыты, рассказал Коваль.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области на Пасхальные праздники усилят карантин: с 13:00 субботы, 18 апреля, в 6:00 понедельника, 20 апреля. Председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей области оставаться дома, в частности, не посещать магазины и отказаться от поездок. Ограничения необходимы, чтобы избежать скопления людей во время Пасхальных праздников, подчеркнул глава региона. 

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Одесская область

В Одесской области на время Пасхальных праздников всем руководителям религиозных организаций рекомендовано ввести дополнительные ограничения - проводить онлайн-трансляции богослужений для населения. В храмах не может находиться более 10 представителей духовенства. Все присутствующие должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и респираторы.

Также на период проведения карантинных мероприятий рекомендовано ограничить доступ граждан к кладбищам. Перенести поминальные дни и совершение заупокойных молитв на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня, рассказали в ОГА.

Тернопольская область

Священники освятили паски в пекарнях в Тернополе, сообщил мэр города Сергей Надал. Поэтому, паски в Тернополе будут продавать уже освященными. Также часть из них передали нуждающимся тернополянам. 

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Кроме того, в облцентре ввели дополнительные ограничения. В частности, запретили массово посещать кладбища на территории Тернопольской общины и проводить поминальные службы.

Хмельницкая область

В Хмельницком на Пасхальные праздники вводят ограничения. С 17:00 18 апреля до 24:00 20 апреля в городе не будет работать общественный транспорт (кроме спецмаршрутов для медиков и работников критической инфраструктуры). 19, 20 апреля, а также 25 и 26 апреля вход на городские кладбища запрещен (поминальные дни по решению духовенства перенесено на 6 июня). 19 апреля будут работать только аптеки, АЗС и магазины, реализующие медицинские принадлежности (продуктовые магазины не будут работать), сообщили в Хмельницком горсовете. Рекомендации по ограничению на Пасхальные праздники дали и в Хмельницкой ОГА.

Херсонская область 

В Херсонской ОГА напомнили, что из-за пандемии коронавируса пасхальные богослужения пройдут в режиме прямого эфира, а службы по церквям будут транслировать всеукраинские телеканалы. Так, в ночь с 18 на 19 апреля богослужения будут транслировать местные телеканалы, как и пять всеукраинских телеканалов.

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Винницкая область

В Виннице с 18:00 18 апреля до 11:00 19 апреля будет приостановлена работа всего общественного транспорта (трамваев, троллейбусов, муниципальных автобусов и маршрутных такси), сообщили в горсовете. 

Запорожская область

Председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок напомнил, что в области есть четыре города, признанные территорией карантинных зон: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. По его словам, на праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома, посоветовал глава ОГА.

О том, что будут освящать паски перед продажей, также рассказывали и в других регионах.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Праздник, Пасха, Паски.
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