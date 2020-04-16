"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома

Новости Украины:Степанов просит оставаться дома в Пасху не потому что Минздрав рекомендует, а ради родных.

Министр здравоохранения Максим Степанов призывает соотечественников на Пасху оставаться дома ради своего здоровья и безопасности близких людей.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Facebook.

"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. И даже во время карантина это остается неизменным. Поэтому, правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасхальных куличей. Власти договорились об онлайн- и телевизионной трансляции церковных богослужений", - сказал Степанов.

Конечно, подчеркнул министр, правительство не может вмешиваться в дела церкви, но может просить людей оставаться дома даже в праздник, и "не потому что Минздрав рекомендует или врачи просят, а ради себя, ради своих близких и родных".