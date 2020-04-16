Никитин день: народные поверья и приметы на 16 апреля

Новости Украины:В этот день день чествования памяти преподобного Никиты Исповедника.

Традиции на 16 апреля

Разливаются реки, и водяной просыпается от спячки, злой и голодный. Считается, что он всю зиму спит крепким сном в самом глубоком омуте. С досады и голода он ломает лед, замучивает мелкую рыбу до смерти, а большие сами убегают в другие реки. Когда же рыболовы задобрят его гостинцем, лошадкой, то он смиряется, стережет рыбу, переманивает к себе больших рыб из других рек, спасает рыболовов от бури и потопления, не рвет неводов и бредней.

Во время своего гнева и голода водяной три дня дожидается гостинца, и если рыболовы не постараются задобрить его, то он истребляет рыбу и удаляется попытать счастья в другие места. Этот обряд проходил примерно так. За три дня до этого рыболовы в складчину покупали самую негодную лошадь, не торгуясь. За эти дни старались как можно лучше откормить животное хлебом и конопляным жмыхом. В последний вечер мазали ее голову медом с солью, в гриву вплетали множество красных лент, ноги спутывали веревками, а на шею навязывали два старых жернова. Ровно в полночь отправлялись к реке. Если лед еще не прошел, то связанную лошадь опускали в прорубь; если же река очистилась ото льда, то выталкивали ее из лодки на самой середине реки.

В это время старший из рыболовов находился на берегу реки, прислушивался к воде и давал знак другим, когда можно утопить лошадь, - это происходило тогда, когда вода начинала сильно плескаться или раздавался глухой подземный стон. Большое несчастье ждало рыболовов, если водяной не желал угощения или отправился искать лучшей доли. Когда лошадь уже отправилась на корм водяному, старший из рыболовов выливал в реку масло и произносил такие слова: "Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью". С этого дня начинается бурное таяние снега, а по реке вовсю несутся, наскакивая друг на друга, льдины.

Много бед приносит людям весенний паводок. Выйдет река из берегов - и тут уж берегись: быстрая вода смоет все, что попадется ей на пути. Поэтому особенно важно заранее знать, что ждет человека весной. Русский крестьянин мог определить высоту паводка по самым разным приметам - например, по высоте гнезда кулика или по кротиным "ходам". Крот никогда не станет рыть землю ниже границы будущего паводка. Перед паводком из низинных мест убегают мыши.

Приметы и поверья

Не пройдет на Никиту-гусятника лёд – весь весенний улов на нет сойдёт.

Ветер с полудня – к хорошему росту яровых; если с севера – рожь дождями зальёт.

Если ночью ясно, то возможны заморозки.

Днём жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.

На восходе солнце красного цвета – к перемене погоды.

Родившемуся в этот день подходит яшма и янтарь.

Сны с 15 на 16 апреля, а также увиденные днем 16 апреля очень скоро начнут воплощаться в жизнь.