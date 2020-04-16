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Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня

Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
21:07 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Пятый день Страстной недели - Страстная пятница - в 2020 году выпадает на 17 апреля.

Это важный день перед Пасхой, который ассоциируется со страданиями распятого на кресте Иисуса Христа. В этот день верующие люди пропускают через себя страдания Сына Божиего, которому пришлось пройти мучения ради спасения человечества.

В Великую пятницу пост особенно строгий, в этот день принято ничего не есть до самого выноса плащаницы на вечернем богослужении.

Народные приметы и суеверия Великой Страстной пятницы 17 апреля 2020 года

По приметам, хлеб, испеченный в Страстную пятницу Великого поста, никогда не заплесневеет и исцеляет от всех болезней. Такой хлеб, по народным суевериям, защищал жилища от пожаров, а моряков от кораблекрушений.

Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот деньЧитать полностью

Добрая примета, если хлеб получался красивым, с румяной корочкой. Если же - подгорал или плохо пропекся, ожидали неприятностей.

В Страстную пятницу смеяться и радоваться нельзя. По народным суевериям, кто в этот день веселится, будет весь год плакать.

Плохая примета протыкать землю железом в Страстную пятницу - беда постигнет того, кто это сделает. Посему растения, посаженные или посеянные в этот день, погибнут и только петрушка дает двойной урожай.

Одежда, постиранная хозяйкой и вывешенная для просушки в пятницу, никогда не станет чистой, а на белье проявятся кровавые пятна.

Освящать кольца в Страстную пятницу добрая примета - по народным суевериям они защищают от всех болезней того, кто их носит.

Приносить в дом двенадцать горящих свечей после службы в церкви - хорошая примета. Это принесет в дом счастье и достаток на ближайший год, если свечи догорят дома.

Если отлучить ребенка от груди в Страстную пятницу - по народным приметам, он будет здоровым и счастливым.

Приметы, связанные с погодой, также актуальны - если пасмурно на Страстную пятницу, то хлеб будет с бурьяном, а звездное небо обещает, что пшеница будет зернистой.

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От употребления алкоголя в Страстную пятницу лучше воздержаться - в народе есть суеверие, что люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками.

Дети, зачатые в последнюю пятницу Великого поста, по народным суевериям, рождаются больными или могут стать преступниками в будущем. Так что от плотских утех также лучше воздержаться.

Печная зола Страстной пятницы помогает в лечении алкоголизма, сглаза и смертной тоски, а тряпка, которой обтерли все углы в доме, лечит больные поясницу и ноги. Но прятать такую тряпку нужно подальше от чужих глаз. 

Печь куличи и красить яйца народные приметы рекомендуют в Страстную пятницу Великого поста. Только перед тем как приняться за работу, нужно обязательно прочитать "Отче наш", а потом начать, произнося "Господи, благослови".

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По народным суевериям, чтобы здоровье было крепким, в Страстную пятницу нужно отказаться от стрижки, окраски волос и вообще любых косметических процедур.

Плевать на землю в Великую пятницу нельзя. Народные приметы говорят, что кто на землю плюнет - от того все святые отвернутся на весь год.

Магию Страстной пятницы Великого поста знахари использовали для многих целей - заговаривали от болезней, лечили и ставили обереги.

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