У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Мария – одно из самых распространенных имен во всем мире.

Девочка с именем Маша растет внешне спокойным и уравновешенным ребенком. Ее повышенная эмоциональность скрыта от посторонних глаз и редко выплескивается наружу. Она обладает особым даром внутренне переживать весь огромный спектр эмоций. Это наделяет ее особой, редко кому свойственной, чувствительностью. Однако девочка прекрасно умеет постоять за себя. Ее тип нервной организации никак не назовешь слабым.

В учебе Мария проявляет себя превосходно. Она получает хорошие оценки по всем предметам и ей с легкостью даются, как гуманитарные предметы, так и точные науки. На выбор профессии чаще всего будет влиять пример педагогов. Мария склонна к творчеству и если педагог сможет показать творческое начало в своем предмете, то Мария может стать, хоть математиком, хоть физиком. Конечно это скорее исключение, так как такие педагоги большая редкость. Маша обычно получает не одно, а несколько образований. В юности Мария может любить писать стихи или прозу, так же проявляет интерес к живописи. Если Машиным талантам не давать выхода, то это может привести к развитию неврозов.

Здоровье у Марии достаточно крепкое. Однако девочка имеет склонность к проблемам с желудочно-кишечным трактом, а при небрежном отношении к здоровью может появится и аллергия. Правильно подобранная диета и регулярные обследования у специалистов, помогут сохранять здоровье на достаточно хорошем уровне.

Поздравления

С днем ангела, Машенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе – все тосты,

И пожелания с теплом!

Пусть будет в жизни все красиво -

Тебе хочу я пожелать.

Судьбы прекрасной и счастливой

И никогда не унывать!

Машенька, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови

Мария, счастья личного,

Настроя гармоничного,

Характера душевного

И взгляда вдохновенного!

Удачи Вам пожизненной,

Семьи безукоризненной,

Идей и вдохновения

И вечного везения!

Вы самая красивая,

Вы нежная, любимая

И милая, шикарная,

Красотка лучезарная!

Сегодня, дорогая Маша,

Лови приятные моменты!

Нет никого на свете краше,

Лишь для тебя все комплименты!

Пускай блистают твои глазки,

Цветет улыбка на устах!

Пусть дарит мир цветные краски,

А все, что было лишь в мечтах,

Легко в реальность воплотится!

Поет от счастья пусть душа,

А сердце будет звонко биться,

Ведь жизнь безумно хороша!

Тебе свои я поздравления шлю,

Достойна ты, Мария, восхищения,

Пусть солнце улыбается с небес

И дарит жизнь счастливые мгновения.

Пусть имя Божьей матери тебе,

Мария, в жизни оберегом станет,

Добра и милостива будет пусть судьба,

Любовь пусть не предаст и не обманет.

Пусть сердце наполняет доброта,

И нежность обнимает пусть за плечи,

Дорога жизни будет пусть длинна,

И счастье отправляется навстречу.

Ты добрая, отзывчивая, Маша!

Ты - умница, каких ввек не сыскать.

Пусть будет полной жизни твоей чаша,

Чтоб было все, о чем могла мечтать!

Пусть радость каждый праздник украшает,

А позитив приходит в день любой,

Пусть счастью ничего не помешает,

Удача будет рядышком с тобой!

Поздравляем Машу,

Солнышко ты наше!

Для тебя, царевна,

Поздравок душевный:

Чтобы Маша не болела,

Чтоб душа у Машки пела,

Чтобы солнце ей светило,

Чтоб счастье привалило.

Ведь у Маши день рождения.

Маш, счастливою ты будь

И о всяких там сомнениях

Без раздумий позабудь!