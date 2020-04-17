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Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля
Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля

Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля

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Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По народным приметам 17 апреля просыпаются сверчки. Крестьяне в этот день шли за деревню смотреть, как зацветает ольха.

Православной церковью сегодня почитается преподобный Иосиф Песнописец. Христианский святой родился около 816 года на Сицилии, где и получил воспитание. Затем вступил в Солунский монастырь, где вел строгий аскетический образ жизни. После посвящение в пресвитеры он переехал в Константинополь.

Византийский император Лев Армянин, иконоборец, преследовал и заключил святого в тюрьму. После освобождения Иосиф устроил монастырь при храме Златоуста, но вскоре его опять лишили свободы и сослали в Херсонес. Императрица Феодора освободила его оттуда и назначила скевофилаксом патриаршей кафедры.

Преподобный Иосиф был одарен поэтическим талантам. Всю свою деятельность он посвятил составлению богослужебных песнопений. Он составил около 300 канонов – больше, чем кто-либо из церковных песнописцев. Лучшие из них – каноны покаяния. Умер святой в 886 году в Константинополе. Патриарх Фитий назвал его "ангелом Божиим", "отцом отцов".

По традиции, на Иосифа устраивались "смотрины" ольхе, которая не только считалась образцом природной красоты, но и обладала ценными целебными свойствами. Также этому дереву оказывались особые почести, ведь оно использовалось для строительства колодцев, а по обилию серёжек на нём судили о богатстве урожая зерновых культур.

В этот день ждали и прилёта журавлей, считавшихся вестниками приходящего тепла. В народе говорили: "Первая ласточка не весна, её на крыльях журавль приносит". Журавли считались заступниками от зла, женщины молились им о защите от сильных ветров, непогоды и демонических сил.

Также существовал обычай прислушиваться к сверчкам. Предки верили: их звонкое пение свидетельствует о приходе весны, тепла и указывает на то, что пришла пора приступать к полевым работам.

Народные приметы:

  • Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.

  • Если береза раньше ольхи лист распустит, то лето будет сухое; если ольха наперед – дождливое.

  • Сверчок сверчит – пора пахать рожь.

  • День удачен для гаданий. Узнать, что вас ждет сегодня, можно с помощью простого гадания на картах.

  • Сны под этот день и приснившиеся днем 17 апреля могут исполниться через 12 дней. Если этого не произойдет, то в дальнейшем ждать их исполнения не стоит.

По старой традиции на Иосифа нужно попариться в бане, чтобы начинать посев с чистым телом. Только в этом случае зёрна не будут преть в земле. Женщинам полагается ополоснуть голову свекольным квасом и отваром из веток вербы, ольхи и душистых трав. А после того как локоны высохнут, их необходимо тщательно расчесать и заплести в косу из 3 или 6 прядей. Тогда и урожай будет ладным, как и девичья коса.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 17 апреля, Иосиф Песнопевец.
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