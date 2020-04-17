Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Новости Украины:Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели.

Страстная пятница отмечается христианами в Украине накануне Пасхи. Страстная пятница в 2020 приходится на 17 апреля.

Для верующих долгая страстная пятница – самый скорбный день в году, поскольку, по библейскому преданию, именно в этот день распяли сына Божьего Иисуса Христа.

Что нужно делать в Страстную пятницу:

В Страстную пятницу христианам стоит помолиться.Молитву и пост в Страстную пятницу стараются дополнять заботами о ближних, добрыми делами. Вообще, это время лучше провести в смирении, тишине и покое, желательно переоценить свои поступки, подумать о своих ошибках и ценностях.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет обладать целебной силой. Также есть народное поверье для мам – в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоров и силен.

Постящиеся стараются в этот день ничего не есть вплоть до вынесения Плащаницы, а после этого подкрепляются хлебом и водой. Но нужно помнить, что такой строгий пост не разрешен тем, кто болеет, выполняет тяжелые работы, а также беременным, кормящим мамам и детям.

Так как Страстная пятница - время траура и скорби, в этот день особенно не рекомендуется предаваться веселью. Вместо развлечений лучше сосредоточиться на молитве и помощи близким.