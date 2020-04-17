Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Коронавирус в Украине: за сутки полтысячи новых случаев
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Только по двое и после богослужений: как верующих будут пускать в храмы на Пасху
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Барселона нашла альтернативу Неймару в Италии
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать

Страстная пятница 2020: что нужно обязательно сделать
11:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели.

Страстная пятница отмечается христианами в Украине накануне Пасхи. Страстная пятница в 2020 приходится на 17 апреля.

Для верующих долгая страстная пятница – самый скорбный день в году, поскольку, по библейскому преданию, именно в этот день распяли сына Божьего Иисуса Христа.

Что нужно делать в Страстную пятницу:

В Страстную пятницу христианам стоит помолиться.Молитву и пост в Страстную пятницу стараются дополнять заботами о ближних, добрыми делами. Вообще, это время лучше провести в смирении, тишине и покое, желательно переоценить свои поступки, подумать о своих ошибках и ценностях.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет обладать целебной силой. Также есть народное поверье для мам – в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоров и силен.

Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать

Постящиеся стараются в этот день ничего не есть вплоть до вынесения Плащаницы, а после этого подкрепляются хлебом и водой. Но нужно помнить, что такой строгий пост не разрешен тем, кто болеет, выполняет тяжелые работы, а также беременным, кормящим мамам и детям.

Так как Страстная пятница - время траура и скорби, в этот день особенно не рекомендуется предаваться веселью. Вместо развлечений лучше сосредоточиться на молитве и помощи близким.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Страстная пятница, Великая пятница, 17 апреля, Церковные праздники, Традиции на 17 апреля, Приметы на 17 апреля, Что нельзя делать 17 апреля, Что можно делать 17 апреля, Пятница 17 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
04 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 17 апреля (Онлайн)
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь