Синоптик пояснил наличие гари в воздухе Киева (Видео)

Продукты горения от пожара в Чернобылськой зоне отчуждения 16 апреля не могли попасть в Киев из-за северно-западного направления ветра. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, сообщили в пресс-службе ГосЧС. Вчерашнее задымленее, которое наблюдалось в столице, вызвано пылевой бурей и перемещением продуктов горения из Житомирской области. "Направление ветра было северное и западно-северное, это никак не связано с влиянием Чернобыльской зоны. В ближайшие 10 дней мы не ждем осадков в Украине, кроме крайнего запада, то есть в районах, где тление травы торфа и леса, не будет осадков, но не будет и значительного усиления ветра", - сообщил Кульбида. Он добавил, что радиационный мониторинг совершается все время, превышение нормы не зафиксировано.