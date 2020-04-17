Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус

Новости Украины:Замглавы МВД рассказал, что Николай Балан сдал положительный тест на COVID-19.

У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана 17 апреля подтвержден положительный тест на коронавирус.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, заболевание у Балана проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Командующий находится на самоизоляции, все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование.

Геращенко сообщил, что обязанности Балана временно исполняет его первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.