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Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус

Командующий Нацгвардии "подхватил" коронавирус
20:33 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Замглавы МВД рассказал, что Николай Балан сдал положительный тест на COVID-19.

У командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Николая Балана 17 апреля подтвержден положительный тест на коронавирус.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, заболевание у Балана проходит почти бессимптомно. Состояние здоровья удовлетворительное.

Командующий находится на самоизоляции, все, кто с ним контактировал в последнее время, пройдут тестирование.

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Геращенко сообщил, что обязанности Балана временно исполняет его первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

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Все по теме:

МВД, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Нацгвардия, Николай Балан, Антон Геращенко, Covid-19.
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