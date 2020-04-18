УПЦ МП рассматривают варианты освящения пасхальных корзин

Новости Украины:УПЦ МП планируют позволить верующим освящать паски самостоятельно.

В Украинской православной церкви Московского патриархата рассматривают несколько вариантов освящения пасхальных корзин на Пасху.

Об этом рассказал постоянный член Синода УПЦ МП Антоний Паканич в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"То, что относится к освящению пасхальных корзин, то мы рассматриваем несколько вариантов, которые согласованы с Нацполицией. Первый вариант, это по окончании богослужения можно пойти в храм, подчеркиваю не массово, а по одному-двум человекам, в маске, и соблюдая дистанции. И там посвятить пасхальную корзину... Второй вариант, это больше касается приходов городских, когда священник может пройтись по улице, и люди выходя с корзинами получат освящение. и третий вариант, в качестве исключения. Если человек не может освятить корзину у священника, то разрешается прочитать "Отче наш", и посвятить самостоятельно священной водой", - сказал Паканич.

Он отметил, что богослужения УПЦ МП будут совершаться, но с известными ограничениями - не более 10 человек в храмах во время богослужения. Он призвал всех верующих с пониманием отнестись к этим ограничениям, и принять эту ситуацию. Если не получится быть в храме, то молиться дома, смотря онлайн трансляцию.