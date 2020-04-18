Федул Ветреник: приметы и обряды на 18 апреля

Новости Украины:В народном календаре 18 апреля – Федул-ветреник, Федора-ветреница.

Православная церковь сегодня почитает Феодула, чтеца и преподобную Феодору Солунскую.

Святые мученики Агафопод и Феодул чтец жили в Фессалониках при правлении императоров Диоклетиана и Максимиана (284-305) и состояли в церковном причте. Агафопод был старцем, а Феодул был юн. Они отличались благочестием и праведной жизнью.

Когда в 303 году был издан указ о гонении на христиан, многие верующие пытались скрыться от преследований, но Агафопод и Феодул продолжали проповедовать Евангелия. Вскоре их привели на суд правителя города, который, видя юность и красоту Феодула, пытался его уговорить отречься от веры и принести жертву идолом. Юноша отказался это сделать. Тогда Агафопода и Феодула отправили в темницу, но и там они продолжали горячо молиться и исповедовать узникам Слово Божие.

Правитель ещё несколько раз пытался склонить святых на свою сторону, но каждый раз получал отказ. Тогда он приказал утопить их в море. Море выбросило тела мучеников на берег в светлых одеждах без веревок и камней. Христиане предали тела честному погребению.

Все приметы 18 апреля посвящены предсказыванию погода на ближайшую неделю.

Согласно народным приметам, до этого дня еще вполне вероятной была морозная погода, но после Федула зима надолго теряет свою власть. В этот день пробуждается природа: начинает цвести душистый тополь, зацветает мать-и-мачеха. Говорят, что если на дне оврага снега осталось размером с корову, то пришло время пахоты. Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Так как с этого дня действительно начинало заметно теплеть, наши предки выставляли зимние оконные рамы.

В старину верили, что окно человека связывает с Богом, миром духов, стихиями и небесными светилами. Чтобы в дом через окно не проникла нечистая сила, на рамах мелом или углем чертили кресты, или втыкали в них сломанные иглы.

На Федула обязательно открывали окна и заговаривали избу от нечистой силы, гнилых ветров и переполоха. Переполох – это испуг и болезнь от него. Его представляли в виде живого существа, "переполошившего" человека и приставшего к нему. Чаще всего случается он во сне, а вызывает его нечистая сила или дурной глаз.

Народные приметы:

Если на дне оврага осталось пятно снега с корову, то можно пахать.

Чибис вечером кричит – к ясной погоде.

Осы в открытых местах гнезда строят – к сырому лету.

Птицы гнезда с солнечной стороны вьют – к холодному лету.

Днем жарко, а ночью прохладно – к ясной погоде.

Из березы сока много течет – лето будет дождливое.

День удачен для гадания, но вообще считается несчастливым.

Люди, родившиеся 18 апреля, обладают даром работы с деревом. Им подходит янтарь.