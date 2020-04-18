У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:

Марк эгоцентричен, и эту черту, которая потом, во взрослой жизни, будет успешно маскироваться обаятельной улыбкой, подчеркнутой вежливостью и готовностью к самопожертвованию, можно легко различить в раннем детстве. Марк делает все для того, чтобы мама, папа, дедушка, бабушка и гости занимались только им.

В школе он ревниво относится к успехам сверстников, не выносит их превосходства, однако пытается скрыть чувство зависти. Так же ведет он себя и во взрослой жизни, но довольно терпим к тем, кто перечит ему и не считается с его интересами. Здесь, видимо, сказываются карьерные соображения.

У Марка почти всегда можно обнаружить дома хорошую библиотеку, в которой преобладают иностранные авторы, он выписывает много газет. Любит играть в карты, злится, когда проигрывает, может вести себя при этом бесцеремонно.

Женится очень осторожно. Ищет женщину, которая могла бы стать ему безукоризненной подругой, беспрекословной помощницей, человеком, способным жертвовать своими интересами во имя честолюбивых планов мужа. К тому же она должна признавать несомненное интеллектуальное превосходство Марка, если даже его и нет. Женщина с выраженной индивидуальностью, творчески одаренная, будет скорее раздражать и угнетать Марка.

Он прагматичен и скрытен. Даже для самых близких он никогда не бывает открыт полностью. В быту непритязателен. В доме — хозяин, «всему голова». Детей воспитывает в строгости и послушании, иногда проявляет к ним излишнюю жестокость. Любит доказывать свое, спорит. Обожает разговоры с женой и тещей о своих болезнях.

Обладает сильным, волевым характером и в то же время по-детски беззаботен и суетлив. Очень любит путешествовать. Обожает прогулки на природе и отдых вблизи водоемов. Увлекается автомобилями, очень любит быструю езду. В любви не знает постоянства, но только до тех пор, пока в его жизни не появится настоящая любовь. Но, к сожалению, на её поиски зачастую может уйти большая часть жизни.

Поздравления

Пусть счастье красочным подарком

Не покидает твою жизнь,

Любовь пусть будет самой жаркой,

На крыльях поднимает ввысь.

Хочу, чтоб было все у Марка,

Чего он только пожелает,

Пусть будет радостным и ярким

Тот путь, который выбирает!

Марк спешу тебя поздравить,

С праздником сегодняшним твоим,

Тебе я радости желаю,

Не знать проблем тебе, преград.

Будь все таким же элегантным,

И пусть цветет твоя душа,

Будь столь красивым и невероятным,

И обойдет пускай беда!

Поздравляю! Поздравляю!

Я спешу сказать тебе!

Пожелать хочу здоровья

И еще... по ерунде:

Будь, как Уолберг, ты талантлив,

Будь, как Тишман, ты красив,

Ты у Твена позаимствуй,

Чувство юмора из книг!

И сбегутся все девчонки,

Громко скажут все тебе:

Марк — ты самый-самый лучший

Из всех Марков на Земле!

У Марка пусть исполняться желания,

Чтоб смысл жизни, наконец, постиг.

Пускай не встретятся ему разочарования,

Пусть будет незаметен он для них.

Здоровья, процветания, финансов,

Чтоб горд был за деяния свои.

Не омрачает жизнь пусть серой краской,

Наоборот, в ней как звезда гори.

Для карьеры не жалеет

Марк ни сил, ни средств своих,

Трудиться, не отдыхая,

На работе за двоих!

Это, в общем-то, похвально,

Но не стоит забывать

О семье и о досуге,

Чаще нужно отдыхать.

Пожелаем Марку счастья,

Пусть чуть-чуть передохнет,

А потом с приливом силы

Деятельность свою начнет.

Марк ожидает празднества ныне —

Мы это празднество сделаем вновь,

Грусти не будет у нас и в помине,

Наш поздравок давно уж готов.

Марк, дорогой, мы тебя поздравляем,

Счастья желаем и море любви,

И по судьбе тебя отправляем

В дальнее плаванье: прямо плыви!

Счастлив будь всегда, Маркуша,

Продолжай карьерный путь!

Будь хорошим папой, мужем,

Сыном, другом лучшим будь!

Пусть успех сопровождает

Тебя, Марк, всегда во всем!

А улыбка пусть сверкает

Только ярче с каждым днем!

Поздравляем друга Марка,

Дарим мы ему подарки

И желаем долго жить,

Крепким и здоровым быть.

Оптимизма, позитива,

Иметь дачу и квартиру,

Быть любимым и любить,

Все обиды позабыть.