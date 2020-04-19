Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли. За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682. В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

4 Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса, передает ОПУ.

5 Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

6 COVID-19 в украинской армии: что известно на 18 апреля В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

7 Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии Международная автомобильная федерация (ФИА) и Liberty Media договорились с властями Австрии о том, что первый этап нового сезона в "Формуле-1" может пройти в Шпильберге.

8 Новый сезон биатлона начнется в конце ноября Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового розыгрыша Кубка мира.

9 Топовые теннисисты финансово помогут низкорейтинговым игрокам Теннисисты верхней части рейтинга финансово помогут более низкорейтинговым коллегам.

10 Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности Компания Huami в социальной сети Weibo выступила с заявлением, которое касается сотрудничества с Xiaomi.

11 Украинские фотографы присоединились к проекту #лікарігерої Украинские фотографы вместе с изданием Bird in Flight присоединились к борьбе с пандемией коронавируса.

12 Comic-Con в Сан-Диего не состоится впервые за 50 лет Популярный фестиваль поп-культуры Comic-Con пройдет уже в следующем году.

13 Джонни Депп появился в Instagram: первые публикации На страницу голливудского актера уже подписалось более двух миллионов человек, и эта цифра станет только больше!