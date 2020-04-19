Итоги дня 18 апреля: Пасха 2020, коронавирус и ситуация с пожарами в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 апреля
На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.
За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Ситуация с пожарами в Украине
В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а сейчас и в Житомирской области, может быть результатом спланированной диверсии.
За последние сутки в экосистемах Киева и области зафиксировано 37 пожаров травяного настила. Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации.
В связи с загрязнением воздуха вблизи Киева, Аваков объяснил причину этого явления.
Вблизи села Буда в Чернобыльском районе наблюдается незначительное распространение горения лесной подстилки в труднодоступных местах тушения наземными силами.
В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения.
В службе спасения рассказали, что сейчас происходит в Зоне отчуждения.
Пасха-2020: Украинцев предупредили о высокой вероятности вспышки COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех христиан восточного обряда с наступающим Воскресением Христовым и призвал найти позитив в праздновании его дома.
МВД в очередной раз призывает украинцев не приходить в этом году на религиозные службы.
В связи с распространением коронавируса в Украине в ПЦУ рекомендуют не выходить из дома на Пасху.
В УПЦ МП заявляют, що ее предстоятель митрополит Онуфрий и управляющий делами митрополит Антоний здоровы и готовятся к Пасхальной Божественной литургии.
Украинские телеканалы в субботу, 18 апреля, и воскресенье, 19 апреля, будут вести прямую трансляцию Пасхальных богослужений.
Зеленский подписал изменения в Бюджет-2020 по финансированию борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в госбюджет на 2020 год по финансированию борьбы с распространением коронавируса, передает ОПУ.
Зеленский: Со следующей недели начнутся выплаты долгов по зарплате медикам
Уже на следующей неделе начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.
COVID-19 в украинской армии: что известно на 18 апреля
В Вооруженных Силах Украины за минувшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
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