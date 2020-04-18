УПЦ МП: В Украину привезли Благодатный огонь (Видео)

Новости Украины:В Украину уже прибыл Благодатный огонь, прямиком из Иерусалима.

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата привезли в субботу из Иерусалима в Украину Благодатный огонь.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ МП.

"Благодатный огонь уже в Украине. Делегация Украинской Православной Церкви доставила Благодатный огонь в Украину", - указано в сообщении.

Благодатный огонь сошел сегодня в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня, в 13:50.

Из-за распространения COVID-19 миром, в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоялось без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.