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Теплее не станет, местами дождь: чем "удивит" погода сегодня, 19 апреля

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Теплее не станет, местами дождь: чем "удивит" погода сегодня, 19 апреля
07:55 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине теплее не станет, местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 19 апреля, ночь в Украине останется холодной, день умеренно тёплым, осадков почти не ожидается, сообщает в субботу Укргидрометцентр.

В воскресенье в Украине без осадков, лишь днём в Одесской области умеренный дождь, в северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; температура воздуха днём 8-13° тепла, на юге и Закарпатье 13-18°.

Карта осадков 19 апреля / windy.com

В Киеве - ночью без осадков, днём местами небольшой дождь; температура воздуха 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 10-12° тепла.

 

Карта ветров 19 апреля / windy.com 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура воздуха днём была +26,3 в 1920г, самая низкая ночью -4,7 в 1979г.

Прогноз погоды на Субботу, 12 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +15…+17, без осадков

  • Львов – +10…+12, без осадков

  • Ивано-Франковск – +10…+12, без осадков

  • Тернополь – +10…+12, без осадков

  • Черновцы – +10…+12, без осадков

  • Хмельницкий – +10…+12, без осадков

  • Луцк – +10…+12, без осадков

  • Ровно – +10…+12, без осадков

  • Житомир –  +10…+12, без осадков

  • Винница –  +12…+14, без осадков

  • Одесса – +13…+15, дождь

  • Николаев – +15…+17, дождь

  • Херсон – +15…+17, без осадков

  • Симферополь – +14…+16, без осадков

  • Кропивницкий – +12…+14, без осадков

  • Черкассы – +12…+14, без осадков

  • Чернигов – +10…+12, дождь

  • Сумы – +10…+12, дождь

  • Полтава – +12…+14, без осадков

  • Днепр – +12…+14, без осадков

  • Запорожье – +15…+17, без осадков

  • Донецк – +11…+13, без осадков

  • Луганск – +11…+13, без осадков

  • Харьков – +11…+13, без осадков

  • Киев – +10…+12, дождь

 

Погода 19 апреля / meteo.gov.ua

В понедельник, 20 апреля, в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди, в западной части без осадков, на остальной территории ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Погода 20 апреля / meteo.gov.ua 

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы (кроме южных и восточных областей) 0-5°, на западе (кроме Закарпатья) заморозки в воздухе 0-3°; днём 8-13° тепла, в северных областях 5-10°, на Закарпатье до 17°.

Пасха 2020: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в стихах

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой дождь; температура воздуха 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днём 10-12° тепла.

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