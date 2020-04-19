Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Вирус наступает": в Одесской области от Covid-19 умер врач
"Вирус наступает": в Одесской области от Covid-19 умер врач
Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое
Главные события недели: коронавирус, госбюджет-2020, пожары в Украине, пылевая буря в Киеве и другое
Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
Мировые премьеры 2021 года: от "Морбиуса" до "Джона Уика 4" (Видео)
Мировые премьеры 2021 года: от "Морбиуса" до "Джона Уика 4" (Видео)

В МИД рассказали, сколько украинцев за рубежом вылечились от COVID-19

В МИД рассказали, сколько украинцев за рубежом вылечились от COVID-19
23:44 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости Украины:В МИД поделились информацией о выздоровевших за рубежом украинцах.

За рубежом от коронавирусной болезни вылечились 50 украинцев, однако 7 сограждан умерли.

Такие данные по состоянию на 18 часов 19 апреля сообщило в Facebook Министерство иностранных дел.

В частности, в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше – 6, Доминиканской Республике и Японии по четверо украинцев, в Италии и Нигерии - по два, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде – по одному.

По данным МИД, 152 украинца проходят лечение за границей: в Италии - 121; Чехии - 6; в Испании - 5; ФРГ - 4; США - 2; Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, ОАЭ, Португалии, РФ, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Швеции - по 1.

Кроме того, 16 333 украинца обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы «Защита», проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Напоминаем, по данным Worldоmeter, по состоянию на 19 апреля в мире зафиксировано 2 364 642 случаев коронавируса. Выздоровели 607 952 человека, умерли 162 525.

В Украине уже подтверждено 5449 случаев коронавируса, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, МИД, Коронавирус, COVID-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
02 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
03 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Закарпатье было зафиксировано два землетрясения (Фото)
На Закарпатье было зафиксировано два землетрясения (Фото)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Covid-19: в Польше жертвами коронавируса стали уже 360 человек
Covid-19: в Польше жертвами коронавируса стали уже 360 человек
Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь