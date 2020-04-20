20 апреля: начало Пасхальной недели в 2020 году

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Светлая Пасхальная седмица — время радости и ликования, которое завершается Антипасхой или Фоминой неделей. Это важный для православных христиан период, который имеет богатую историю и с которым связано множество церковных традиций.

В православии первые семь дней после Христова Воскресения являются самыми светлыми, чистыми и радостными в году: все ликует и празднует победу света над легионами тьмы. За время Великого поста и Страстной недели тело и душа освободились от скверны, больше ничто не мешает жить и радоваться подвигу нашего Спасителя. Но есть 8 день по Пасхе, который с древних пор празднуется особо, представляя собой повторение Пасхи.

Светлая седмица с 20 по 25 апреля

Светлая неделя по сути является продолжением Пасхи. В это время заостряется внимание на идее радости, обновления, спасения во Христе. Основные мотивы — прославление, умиление, радость, свет. Верующие продолжают поздравлять друг друга и радоваться, что Спаситель Воскрес.

Первая послепасхальная неделя знаменательна ежедневными богослужениями. Практически все службы проходят по пасхальному чину с сохранением воскресных песнопений и колокольным звоном. Пение колоколов и открытые врата в алтарь еще раз напоминают, что Иисус своим подвигом открыл всем верующим путь в Небесное Царство. В 2020 году Церковь велит верующим молиться дома и смотреть онлайн-трансляции богослужений, а также быть чуткими к людскому горю. В православных молитвословах есть специальная молитва "против коронавируса", о которой сейчас надобно вспомнить всем, ведь помощь особенно ценна в первую неделю после Пасхи.

Снимаются все пищевые ограничения. Мирянам можно все: необходимо радоваться жизни, больше веселиться, улыбаться и отдыхать. Однако следует соблюдать предписания Церкви, чтобы не путать духовную радость с радостью мирской.

Сразу по окончании светлой седмицы, на 8 дней по Пасхе, православный мир празднуют Антипасху. Это воскресенье, называемое иначе Фоминой неделей, часто величают также "второй Пасхой" или "восьмым днем Пасхи". Число восемь в этом случае приобретает символичное значение, поскольку вызывает ассоциации с восьмым днем существования мира. Иоанн Дамаскин говорил, что по воскресении мертвых начнется вечный восьмой день, то есть — вечная жизнь.

Фомина неделя получила свое название в честь апостола Фомы, который прославился тем, что отказался уверовать в воскрешение Христа, пока тот лично не предстанет пред ним и не покажет истерзанное тело Свое.

Далее празднование Пасхи у верующих продолжается вплоть до Вознесения Господня, только службы проходят в рабочей обстановке — без пышности. Важно знать, что все 40 дней после Пасхи считаются пасхальным периодом, когда верующие прославляют Господа и радуются чуду Воскресения Христова.

Священники настоятельно советуют помнить о том, что Светлая Седмица должна быть полна приятных эмоций, счастливых событий, радостных моментов и искренних молитв. Всю неделю нужно гнать от себя дурные мысли, радоваться жизни, вспоминать приятные минуты и готовиться к празднику Антипасхи, который наступит 26 апреля.