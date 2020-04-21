Коронавирус: за рубежом лечение от Covid-19 проходят полторы сотни украинцев

Новости Украины:За рубежом от COVID-19 выздоровели уже 50 украинцев.

По состоянию на вечер 20 апреля на лечении за границей находится 152 украинца с COVID-19, выздоровели 50 украинцев.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.

Так, в настоящее время 152 граждан Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, наибольшее количество в Италии - 121 и в Чехии - 6.

Отметим, что за рубежом уже выздоровели 50 украинцев, однако 7 умерли.

Добавим, что больше всего украинцев выздоровели в Греции - 22, в Польше - 6 и по 4 в Доминиканской Республике и Японии.