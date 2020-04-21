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ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство

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ТОП 5 эффективных ритуалов на богатство
11:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чтобы достичь процветания в жизни, необходимо прилагать усилия, работать над собой и не сворачивать с намеченной цели.

Привлечь богатство не так сложно, как кажется на первый взгляд. Пять эффективных ритуалов помогут сделать это быстро и в домашних условиях.

Желание быть богатым абсолютно оправдано. Деньги обеспечивают хорошую жизнь, способствуют исполнению желаний и открывают перспективные возможности. Для призыва богатства эксперты предлагают обратиться к помощи мощных ритуалов. Но важно помнить, что даже самый эффективный обряд не сможет вытащить из бедности и проблем безучастного лентяя. Любой ритуал — лишь специальный прием, ускоряющий обретение желаемого. 

Ритуал No 1

Аккуратно достаньте из любой свечи фитиль. Затем положите его на тарелку и зажгите с двух сторон. Пока пламя горит, успейте произнести заветные слова: "Огонь вечен, дух золотом отмечен". Затем как можно быстрее потушите фитиль, а то, что от него останется, уберите в свой бумажник в отдельный отсек. Теперь это ваш денежный талисман, который поможет развязаться с долгами и будет привлекать денежные вибрации.

Ритуал No 2

Зажгите церковную свечу, трижды перекрестите ее самым острым ножом. Нож положите рядом со свечой и прочитайте заговор, не отрывая взгляд от пламени: "Нож на стол, деньги — в дом. Свеча тает, долги с плеч слетают, процветанию путь устилают. Слово мое — стальной тын, нищету выдворяю".

Воск, который оставит свеча, собирайте теплым и лепите из него маленькие шарики. Затем возьмите отрез красной ткани, сложите в него восковые шарики и перевяжите красной нитью. Денежный мешок спрячьте в укромном месте, вдали от посторонних глаз.

Ритуал No 3

Добиться покровительства денежной удачи и открыть финансовый поток можно при помощи этого нехитрого ритуала. Найдите одежду с карманами на пуговицах. Наденьте ее и не снимайте в течение дня, а в каждый карман положите по несколько монет, лучше всего — золотистого цвета. Пуговицы на карманах не застегивайте и периодически перебирайте монетки рукой, чтобы они зарядились вашей энергией. Открытые карманы с деньгами привлекут богатство в вашу жизнь. После ритуала монетки следует положить в тайный отсек бумажника.

Ритуал No 4

Этот ритуал лучше провести в Полнолуние. На ночь оставьте на подоконнике одну монетку, но так, чтобы на нее попадал лунный свет. Прочтите заговор: "Как Луна на небе полна, так и денег полно у меня. Чем больше Луна, тем богаче я". На вторую ночь эту монетку положите в стакан с сахаром, а на третью добавьте туда ложку меда. На четвертую ночь монета станет мощным талисманом. Ее следует вымыть, высушить, положить в пакет или завернуть в лист бумаги и носить постоянно в кошельке.

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Ритуал No 5

Возьмите чистый белый лист, красную ручку, небольшую восковую зеленую свечку и любое эфирное масло (желательно пачули или мяты). Смажьте свечу маслом и подожгите фитиль. На листе запишите нужную сумму. Поставьте свечу на листок. Пока свеча горит, мысленно обратитесь к высшим силам. Проговорите несколько раз сумму, которая вам необходима, зачем вам нужны деньги и что вы будете с ними делать. Помните: исполняются только благородные желания.

Просить у высших сил можно только реальную сумму. Скажем, если вы укажите нереальное количество денег, например, несколько миллиардов, ваше желание просто не исполнится или исполнится с точностью до наоборот. Ритуал можно проводить несколько раз, до того момента, пока свеча не догорит до конца. Воск не выбрасывайте — заверните в зеленый мешочек и спрячьте в тайник.

Ритуалы на привлечения богатства — это довольно мощные и серьезные обряды, которые может испортить отсутствие веры. Любое магическое действо зависит от того, насколько вы верите в происходящее. Если вы решили просто так, ради любопытства проверить, работает ритуал или нет, то он не сработает, но при этом может серьезно вам навредить. Поэтому будьте осторожны и подкрепляйте верой исполнение задуманного.

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Астрология, Богатство, Советы астрологов, Как привлечь богатство, Ритуалы на привлечение богатства.
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