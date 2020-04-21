Как работают новые украинские танки Т-64 (Видео)

Харьковский бронетанковый завод с начала 2020 года произвел три улучшенных танка Т-64 образца 2017 года. Эту модель украинская армия использует в войне против российских оккупантов на Донбассе. Видео испытаний опубликовал портал Defense Express, рассказали о модернизации Армія Inform. Для улучшения боевой эффективности на танк установили камеру заднего вида, сигнализацию критических режимов работы двигателя, более новый тепловизор и добавили другие небольшие доработки. "Оснащение танка современными системами ускоряет процесс управления средствами разведки и прицеливания оружия <…> Поэтому у противника остается меньше шансов на успех во время противостояния с нашей 64-кой", - отмечает директор завода Вячеслав Стрелец. Создатели танка также говорят, что благодаря современной системе управления огнем обеспечивается информационное преимущество над врагом. Информация о ситуации на поле боя оперативно доставляется всем танковым экипажам подразделения. Также отмечается, что введенные модернизации снижают риск поломки или отказа танка.