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Вторник, 21.04.2020

Как работают новые украинские танки Т-64 (Видео)

Харьковский бронетанковый завод с начала 2020 года произвел три улучшенных танка Т-64 образца 2017 года. Эту модель украинская армия использует в войне против российских оккупантов на Донбассе. Видео испытаний опубликовал портал Defense Express, рассказали о модернизации Армія Inform. Для улучшения боевой эффективности на танк установили камеру заднего вида, сигнализацию критических режимов работы двигателя, более новый тепловизор и добавили другие небольшие доработки. "Оснащение танка современными системами ускоряет процесс управления средствами разведки и прицеливания оружия &lt;…&gt; Поэтому у противника остается меньше шансов на успех во время противостояния с нашей 64-кой", - отмечает директор завода Вячеслав Стрелец. Создатели танка также говорят, что благодаря современной системе управления огнем обеспечивается информационное преимущество над врагом. Информация о ситуации на поле боя оперативно доставляется всем танковым экипажам подразделения. Также отмечается, что введенные модернизации снижают риск поломки или отказа танка.
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Танки, Т-64, Харьковский Бронетанковый завод.
13:52 Сегодня Телеграф
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