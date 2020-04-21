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ВНО 2020: В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения

ВНО 2020: В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения
15:52 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карантинными мера в Украине в МОН рассказали, когда пранируют провести ВНО 2020.

В Министерстве образования и науки рассказали, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится между 25 июня и 17 июля в случае, если карантин завершится до начала июня.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в видеообращении. 

"Карантин внес изменения в учебный процесс, но ВНО состоится при любых обстоятельствах. Если карантин завершится до начала июня - основная сессия ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа - основная сессия ВНО состоится между 17 августа и 4 сентября", - сказал Егор Стадный.

COVID-19 в Украине: У Президента рассматривают варианты продления карантина 

Он отметил, что если бы кто-то решился отменить ВНО, то сотни тысяч абитуриентов и их родителей ездили бы в другие города для сдачи вступительных экзаменов в больших группах. Тогда как ВНО сдают в группах по 15 человек, расстояние между которыми не менее 1,5 метра. 

Ранее в МОН заявляли, что сроки проведения ВНО зависят от завершения карантина.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.

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Украина, ВНО, Обучение, МОН, Карантин, Коронавирус.
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