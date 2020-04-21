МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ

Новости Украины:В МИД заявили, что из Израиля уже передали Украине шесть аппаратов ИВЛ.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

"Современные аппараты искусственной вентиляции легких прибыли в Украину из Израиля. 6 аппаратов ИВЛ для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер", - говорится в сообщении.

На настоящее время при содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направлены в больницы.

"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в город Почаев Тернопольской области, где зафиксировано распространение коронавируса, ограничен въезд, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.