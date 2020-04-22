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"Исторический минимум": в ГПСУ отчитались о пассажиропотоке на границе на Пасху

"Исторический минимум": в ГПСУ отчитались о пассажиропотоке на границе на Пасху
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:На Пасху поток людей на границе упал до исторического минимума.

На пасхальные праздники на границе Украины наблюдался самый низкий уровень пассажиропотока за все годы независимости.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

«Ближе к выходным уровень пассажиропотока несколько вырос - до 12 тысяч в сутки. И резко упал на 19-е число. Пассажиропоток на Пасху фиксировался на уровне 7100 человек в сутки», - отметил Демчено

По его словам, в течение 20 апреля поток людей на границе, достиг исторического минимума - 6 тысяч 900 человек.

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Представитель Погранслужбы подчеркнул, что это самый низкий уровень за все годы независимости Украины.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 15 апреля принял решение о временном закрытии 10 пунктов пересечения государственной границы. Таким образом остались работать 18 автомобильных пунктов пропуска.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Пасха.
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