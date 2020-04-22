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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления
08:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Вадим очень общителен, способен заразить окружающих своей жизнерадостностью.

Значение этого имени вызывает споры. Некоторые исследователи считают его персидским, большинство же склоняется к тому, что оно происходит от древнерусского слова "вадити" — сеять смуту, спорить, обвинять, клеветать; возможно, это сокращенная форма имени Вадимир.

Обычно Вадим — здоровый, общительный, жизнерадостный ребенок. Он, как ягненок, будет скакать по комнате или бегать вприпрыжку по аллее парка, пугая криками сидящих на скамейках бабушек или случайных прохожих. Но это не от непослушания. Вадим очень чутко реагирует на замечания матери, нежно любит ее и отца, своих сестер и братьев, если они у него есть, но у него так много нерастраченной энергии... Поэтому в детстве надо следить за тем, чтобы мальчик не выехал на велосипеде на проезжую часть дороги, не упал с дерева или балкона. Учится хорошо, но учителя жалуются на его неусидчивость.

Из Вадимов получаются неплохие руководители. Они хорошо чувствуют людей, заботливы, помнят о своих обещаниях. Необычайно трудолюбивы и целеустремленны. Взявшись за что-нибудь, не остановятся до тех пор, пока не добьются своего. Не лишены расчетливости и некоторой хитрости, тщательно продумывают свои поступки и высказывания. Обладают хорошими "пробивными" способностями, достать что-нибудь редкое и дефицитное — для них одно удовольствие, они видят в этом определенную игру, спортивный интерес, испытывая примерно чувства спортсмена, победившего своего противника. Вадимы относятся к страстным, увлекающимся натурам.

Могут пристраститься к картам, азартны, склонны к риску. В развлечениях придерживаются принципа "гулять — так гулять" и порой, следуя ему, хватают через край. Любят также быструю езду и хороший стол. Могут долгое время встречаться с девушкой, готовиться к женитьбе, но под воздействием мимолетного увлечения жениться на другой. Влюбившись, любят основательно: сильно и долго. И ревность у них такая же страстная. Жена для Вадима больше, чем жена, она — его второе "я". Жены Вадимов обычно довольны своей судьбой.

"Зимние" — "тяжелые", долго не могут определиться в выборе профессии, жены, друзей. "Летние" - мягче, ленивее.

Обретет счастье в браке с Александрой, Верой, Диной, Екатериной, Лилией, Русланой, Светланой. Маловероятен счастливый брак с Алиной, Аллой, Венерой, Геленой, Джульеттой, Еленой, Анной, Майей, Ольгой, Полиной, Тамарой, Яной.

Поздравления

Вадим, хочу тебе сказать,

Что ты заслуживаешь счастья,

Поверь не стоит унывать,

Пусть будет много настоящей

И удивительной любви,

В прекрасный праздник – именины,

Пусть планы сбудутся твои,

Не будет пусть грустить причины!

Вадим весь светится от счастья!

Ведь у него сегодня — праздник!

Пускай обходят все ненастья,

Не обижает пусть начальник.

И для тебя мы поздравок,

Вдруг дружно, вместе сочинили.

Пусть счастья будет — потолок!

И, чтоб легко все, без усилий!

Вадим, тебе любя желаю я:

Будь честен, весел и любим.

А если вдруг тебе случится,

Что жизнь заставит поклониться,

Ты не стесняясь поклонись,

И снова гордо распрямись.

И вновь вперёд шагай ты смело,

Со штурмом крепости бери!

Желаю тебе долгих и счастливых лет жизни. Чтобы тебя посещали исключительно добрые, правильные мысли, а также востребованные идеи. Чтобы люди восхищались твоей индивидуальностью, многочисленными талантами и безупречным внешним видом. Чтобы ты состоялся в жизни и стал успешным человеком.

Я желаю оставаться

Сильным, храбрым, волевым,

Эталонный ты мужчина,

Замечательный Вадим.

Я тебе желаю счастья,

Быть уверенным, успешным,

Популярным у красоток

И богатеньким, конечно.

Не может Вадим, никак, без работы...

Она заменила ему все на свете!

Все время в уме у него лишь заботы,

А как же жена, родные и дети? 

Вадим, ты смотри, не надо надрыва!

Сегодня в твой праздник хотим мы сказать:

"Душа ведь не может прожить без порыва,

Любить, веселиться, дружить и играть!"

Дорогой, Вадим! В этот знаменательный день хочу поздравить тебя и пожелать, чтобы ты в своей жизни всегда выбирал прямые дороги, которые приведут тебя к счастью, радости и взаимопониманию. И чтобы на жизненном пути тебе встречались лишь порядочные, отзывчивые и самые достойные люди.

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22 апреля, Именины Вадима.
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