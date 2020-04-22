Карантин в Украине: "Масочный режим" будет действовать минимум два года

Новости Украины:Премьер подчеркнул необходимость введения карантинных мероприятий трех уровней.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что "масочный режим" в Украине сохранится минимум на два года. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РБК-Украина.

По словам Шмыгаля, украинцам придется жить в новых условиях.

"Мы все должны соблюдать "масочный режим", придерживаться определенных правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определенных правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах, и так далее. То есть, это целый ряд вещей, с которыми мы должны научиться жить ежедневно. Так как, например, мы чистим зубы каждый день, мы должны научиться жить с этим. По расчетам Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере, два последующих года", – отметил Денис Шмыгаль.

Премьер подчеркнул необходимость введения карантинных мероприятий трех уровней: «желтый, оранжевый, красный».

"Желтый это когда ситуация умеренная, и мы можем отпускать основные отрасли и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный – это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют продлить карантинные ограничения до 12 мая.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие границы Украины будет зависеть от ситуации в стране и ЕС.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировано 6592 случая заболевания коронавирусом. За сутки COVID-19 диагностировали у 467 человек в том числе 32 детей и 107 медработников.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.