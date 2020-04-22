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Обряды, которые стоит провести 23 апреля 2020 года

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Обряды, которые стоит провести 23 апреля 2020 года
16:10 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Будьте внимательны: каждое действие 23 апреля повлияет на дальнейшую судьбу.

День Новой Луны всегда очень важен, ведь Новолуние — это время, когда любые наши замыслы имеют шансы реализоваться.

В четверг, 23 апреля, мы можем получить значительные преимущества от нахождения новой Луны в Тельце. Творческие порывы, целеустремленность и смелый задор могут творить чудеса. Не отказывайтесь проявлять инициативу, особенно в ситуациях, в которых вы обычно выбираете отстранение и пассивность — сделанные сейчас ошибки будет легко исправить, а вот удачные решения надолго изменят жизнь в лучшую сторону. Все намерения в Новолуние превращаются в успех, главное — знать, как этот успех привлечь.

Влияние Новолуния в Тельце

Луна и Телец — пожалуй, самый гармоничный союз, который можно смело назвать добрым предзнамением. Все события сложатся так, чтобы открыть нам дверь в новую счастливую жизнь.

Телец поможет пробить дорогу к успеху, преодолеть препятствия, так что не теряйте ни минуты. Это Знак благополучия, справедливости, успеха, творчества, любви и счастья. Его влияние станет для многих позитивным, поэтому самое время подумать о том, какой вы хотите видеть вашу жизнь в течение следующего лунного месяца, каких перемен вы ждете в своей судьбе.

Слушайте свою интуицию и обращайте внимание на знаки, которые дает Вселенная: в этот день вы можете обрести все необходимое для осуществления своих планов. В четверг тот, кто сможет попасть в поток, получит заслуженное, загадает верное желание и посмотрит в зеркало судьбы.

Три обряда на Новолуние 23 апреля

Обряд получения заслуженного. Телец легко различает добро и зло. Это Знак справедливости, и в Новолуние силу Тельца можно пустить на призыв правды и справедливого суда. Если кто-то осознанно и целенаправленно портит вашу жизнь, Луна накажет обидчика сполна, а незаслуженно пострадавшего одарит благами.

Насыпьте на сковородку несколько пригоршней поваренной соли, желательно крупной. Поставьте на огонь и немного подогрейте. Все это время думайте о своей проблеме и причиненном вам вреде. Не гася огонь, бросьте в соль щепотку черного перца горошком. Произнесите: "Открываю врата, чтобы пришла ко мне та, что ведает ключами от страны ледяной, пусть Луна встанет за моей спиной!".

Дождитесь, когда соль начнет трещать, и выключите огонь. Деревянной ложкой перемешайте соль и закляните ее: "Не бреду, не проклинаю, Луну привлекаю, в руки справедливые жизнь свою вручаю, пусть рассудит Луна-мать, кому голову перед судом склонять!". После молча перемешивайте соль, размышляя о сложившемся положении. Когда поймете, что мысли ушли, остановитесь, заверните соль в черную ткань и выбросьте вместе с мусором.

Обряд на исполнение желания. Издавна известно, что Новая Луна сопутствует исполнению задуманного. Для этого возьмите чистый лист бумаги и яркую ручку. Также понадобится посуда, на которой можно будет сжечь этот лист. Дождитесь вечера, запритесь в комнате и разложите все необходимое перед собой на столе. Изложите как можно отчетливее свое намерение, запишите его на листке бумаги.

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Прочитайте заговор: "Мать-Луна и сила Тельца, к вам взываю, услышьте меня. Свет, который ночью дорогу освещает, и огонь, что согревает, — все в исполнении желания помогает. Вот моя мечта, возьмите ее, и пусть все будет исполнено, как мной велено!". Когда прочтете заговор, четко произнесите желание, которое написали на листе. После этого сожгите листок, а пепел развейте по ветру или слейте в сток.

Обряд на счастливую судьбу. 23 апреля можно упростить свою жизнь, исправить судьбу и наполниться силой. Для этого существует действенный обряд. Вечером прочитайте любую молитву, сядьте к окну, распахните его и скажите следующее: "Пусть проблемы отпадут, а на место их вернутся ко мне надежда, вера в лучшее, чувство своего места в жизни. Все смогу, силы прибавятся, наполнят меня изнутри. Слово мое — крепко". Слова повторите трижды.

Новолуние в Тельце — день с доброй энергетикой, когда можно смело начинать новые дела и осуществлять задуманное. Луна дает нам шанс изменить жизнь к лучшему, поэтому не пропустите этот прекрасный день.

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