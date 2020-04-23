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В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая, встречал Зеленский

В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая, встречал Зеленский
11:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Крупнейший транспортный самолет в мире, Ан-225 "Мрия", доставил из Китая партию медицинских грузов - защитные маски, перчатки, костюмы.

В Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом.

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

"Сегодня мы встречаем "Мрию" и большой груз из Китайской народной республики. Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", - сказал президент Владимир Зеленский.

Самолет в Киеве встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владисдлав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники.

В общем самолет привез 103 тонны медицинского груза. Президент поблагодарил экипаж. По словам Зеленского, объем перевезенного груза войдет в Книгу рекордов Гиннеса.

Через неделю "Мрия" будет выполнять еще один рейс по заявке Украины.

Крупнейший в мире самолет "Мрия" впервые полетел после модернизации: фото и видео

 Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.

Напомним: 

14 апреля Ан-225 "Мрия" доставил в Варшаву груз медицинского оборудования из Китая.

8 апреля украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 "Руслан", один из крупнейших самолетов мира, доставил в Данию груз медицинских материалов.

25 марта "Руслан" доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Кроме того, самолет доставил медицинскую помощь Румынии.

Ан-124 "Руслан" также доставил в Словакию полсотни тонн медицинских материалов для борьбы с пандемией.

Также сообщалось, что самолеты "Мрия" и "Руслан" в ближайшее время совершат не менее 11 рейсов с целью доставить из Азии в США средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.

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Китай, Самолет, Мрия, Ан-225 "Мрия", Медицинский груз.
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