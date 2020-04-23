МИД: Почти 70 украинских моряков возвращаются домой с судна, на котором обнаружили COVID-19

Новости Украины:В МИД Украины сообщили, что домой возвращаются 69 моряков.

69 украинцев - членов экипажа судна Eleftherios Venizelos, на котором обнаружили коронавирус, прошли обязательную обсервацию и вскоре вернутся в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Наконец 69 моряков - членов экипажа выехали из Греции и вскоре вернутся в Украину", - говорится в сообщении.

В то же время 12 украинских моряков до сих пор остаются в карантине на судне.

Посольство находится с ними на постоянной связи и круглосуточно контролирует ситуацию.

"Это была длинная и важная операция. Многие люди работали, чтобы достичь результата. И наше посольство в Греции, и греческие власти, которые оказали содействие и помощь. Благодаря совместным усилиям 69 семей вскоре встретят наконец своих родных. Мы продолжаем пребывать в постоянном контакте с 12 моряками, которые до сих пор находятся на судне", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В МИД напомнили, что 22 марта в греческий порт прибыло судно Eleftherios Venizelos. У членов его экипажа, среди которых были и украинцы, обнаружили коронавирус.

Им безотлагательно оказали необходимую медицинскую помощь. Тех, у кого не была обнаружена коронавирусная болезнь, отправили на обсервацию в отели Афин.

С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции. Срок обязательной обсервации завершился, а тестирование на наличие коронавирусной инфекции показало отрицательный результат.