Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 25 апреля.

Василий Парильщик

На самом деле святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. В 8 веке он служил епископом в городе Пария, считался сторонником иконопочитания и пал жертвой иконоборческих гонений, имевших в то время место в Византийской империи.

Однако русский народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. "На Василия весна землю парит", — подмечали крестьяне. Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: "Парится, как старуха в бане". Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Охотники были уверены, что в этот день медведь, вышедший из берлоги, прячется в кустах. Поэтому по лесу нужно было ходить со всей осторожностью. Вспоминали в этот день и поговорки о зайцах. "Заяц, заяц, выскочи из куста", — приговаривали охотники, чтобы обнаружить дичь. Впрочем, жизнь у зайца легкой не была — если не подстрелит человек, поймает хищный зверь. "Заяц сед, навидался бед", — говорили о них, сменивших белую зимнюю шкурку на серую весеннюю.

День памяти евангелиста Марка у западных христиан

Святой евангелист Марк (St. Mark), ныне прославляемый, один из 70 апостолов, был иудеем.

Святой апостол Петр в одном из своих посланий (1 Пет. 5, 3) называет Марка своим сыном, из чего можно заключить, что Марк был учеником Петра. Он посылал Марка проповедовать Евангелие в разных городах и странах.

Последние апостольские подвиги Марка принадлежали Александрии, где он и принял мученическую смерть.

Недалеко от морского берега Марк построил первую христианскую церковь. Египтяне, опасаясь умножения христиан, решили умертвить евангелиста. Они избрали для этого злодейства праздник языческого бога Сераписа. В самый этот день, 24 апреля, приходилось Воскресение Христово, и накануне еще святой Марк увещевал народ не участвовать в грешном, языческом торжестве.

Язычники вторглись в церковь во время богослужения, вывели оттуда святого и, обвязав ему шею веревкой, с криками и ударами потащили по городским улицам.

Кровь святого обагряла острые камни мостовой, но он не переставал молиться и повторять: "Благодарю Тебя, Спаситель мой, что Ты сподобил меня терпеть страдание Тебя ради".

К вечеру святого апостола посадили в темницу. Ночью явился ему ангел и сказал, что имя его будет вписано в книгу жизни с именами других апостолов, и память его сохранится на земле. Сам Спаситель явился потом святому Марку и сказал ему: "Мир тебе, евангелист Мой!".

На другой день мучение возобновилось. Святой Марк не переставал молиться, и, наконец, произнося слова: "В руце Твои предаю дух мой", — отошел ко Господу.

Апостол Марк традиционно изображается со львом, потому что свое Евангелие начинает с проповеди святого Иоанна Крестителя, подобной голосу льва в пустыни.

Международный День ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

Ровно 50 лет спустя, 25 апреля 2003 года, было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к завершению. Дополнительный анализ некоторых участков генома все еще не закончен, однако основная работа над проектом завершена. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Именно в ДНК хранится наша генетическая информация, и именно этот тест является одним из наиболее популярных для установления родственных связей. Открытие спирали ДНК стало для науки революционным. Благодаря обнаружению ДНК был раскрыт код наследственности, идентифицирован генетический риск, начато формирование запрограммированных свойств организма, осуществляется оздоровление наследственности, создаются технологии генной инженерии.

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери (Daughter's day). Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.

Когда он возник и кем учреждён – этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестёр.

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери – это, всё же, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь – социальный статус члена семьи. Появление ребёнка в семье – это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребёнка – это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств.

Международный день ветеринарного врача

Ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day), который был учреждён Всемирной ветеринарной ассоциацией (World Veterinary Association, WVA) в 2000 году, с целью освещения различных аспектов работы ветеринаров по всему миру и повышения осведомленность об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных, а также общественного здравоохранения.

Сегодня отмечают свой праздник представители одной из самых добрых профессий — ветеринары. Доктора, которые лечат зверей и птиц, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих и пернатых пациентов, однако нет сомнений: животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди.

Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. Исторической родиной ветеринарии считается Франция. В 18 веке в Лионе открылась первая школа для врачей, которые лечат животных. Ее основал Людовик XV, чтобы остановить эпидемии, уничтожавшие большое количество домашнего скота.

Однако ветеринарные навыки, конечно, зародились намного раньше — наверное, уже тогда, когда люди завели первых домашних животных. Скот во все времена был дорог крестьянам, и о нем старались заботиться, берегли его от всяческих напастей, лечили от болезней — пусть не научными, но народными методами.

Всемирный день пингвинов

25 апреля отмечается ежегодный экологический праздник – Всемирный день пингвинов (World Penguin Day), призывающий людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия её отдельных регионов и представителей в частности.

Среди животного многообразия Южного полушария есть необычная птица, чьё место в природе этого региона играет очень значимую роль. Так же, как, белого медведя можно назвать одним из символов природы Северного полюса, эту птицу можно с уверенностью назвать одним из символов Антарктиды. Речь идёт, конечно, о пингвинах, разнообразие видов которых не изменяет представления о том, где они обитают – только в открытом море Южного полушария.

Пингвины (лат. Spheniscidae) – семейство нелетающих морских птиц, представители которого хорошо плавают и ныряют, единственное современное в отряде пингвинообразных (Sphenisciformes). В семействе насчитывается 18 современных видов пингвинов. Самым большой из них – это императорский пингвин, его рост может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. Самый маленький представитель вида – малый пингвин, который не выше колена взрослого человека, а его вес не превышает 2,5 кг.

Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов.