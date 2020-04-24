Рамадан в карантин: у мусульман начался священный месяц

Новости Украины:В ночь на 24 апреля мусульмане всего мира встретили священный месяц Рамадан.

У мусульман 24 апреля начался месяц обязательного поста Рамадан, который в этом году пройдёт под карантином в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

"Мусульмане во всем мире начали отмечать Рамадан в пятницу под карантином - беспрецедентным запретом на семейные собрания и массовые молитвы", - говорится в сообщении.

Священный месяц Рамадан в этом году мусульмане отмечают с восходом солнца 24 апреля, пост продлится до заката 23 мая. Этот период у мусульман считается временем духовного преображения, борьбы с желаниями и слабостями.

Как отмечает издание, из-за введенных по всему миру ограничений на передвижение и массовые собрания в связи с пандемией коронавируса, начало священного поста для многих мусульман в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке не получится отметить празднично в привычном понимании. Так, например, в большинстве стран запрещено молиться в мечетях или встречаться компаниями за ифтарами, куда обычно приглашаются соседи, друзья и родственники.

По состоянию на утро 24 апреля в мире зафиксировано 2 725 920 случаев коронавируса, в частности 745 905 человек выздоровели и 191 061 умерли.