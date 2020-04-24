Эти вещи привлекают в дом богатство

Новости Украины:Эксперты в области биоэнергетики расскажут вам о трех вещах в вашем доме, которые привлекут необходимую для этого положительную энергетику.

Каждый человек хочет, чтобы в его жизни всегда были удача и деньги.

В первую очередь эксперты рекомендуют обращать внимание на свой внутренний мир, ведь удачи и неудачи исходят от наших собственных мыслей. Пользуйтесь почаще аффирмациями на успех и процветание, чтобы избавляться от отрицательных мыслей, вирусных программ и неуверенности в себе.

Подкова

Этот предмет считается одним из самых сильных магнитов для удачи. Конечно, совсем не обязательно искать в деревнях старую лошадиную подкову. Можно купить новый талисман либо сделать его самостоятельно из любого материала.

Что касается материала, то, как бы это абсурдно ни звучало, но подкова из дерева будет лучшим вариантом, так как это самый энергетически положительный природный материал. Подкову необходимо вешать либо перед входной дверью, либо над ней. Важно помнить, что расположение рожками вниз направлено на защиту дома от негативной энергии. Если подкова висит рожками вверх, то она выполняет роль магнита для удачи.

Некоторые люди вешают сразу две подковы — одну рожками вниз, другую вверх. Это тоже будет неплохим выбором, причем без потери общей полезности данного талисмана.

Хотэй

Это предмет из восточной культуры. Данный талисман представляет собой фигурку полного мужчины. Согласно легендам, это был японский монах, у которого из вещей был лишь мешок с подаянием.

Считается, что фигурка Хотэя помогает исполнять желания, привлекает больше финансовой удачи в дом, помогает людям принимать правильные решения касательно денег, работы. Ставить его можно в прихожей и в гостиной. В этих помещениях он будет иметь максимальную силу.

Красная ленточка или красный клубок ниток

В фэн-шуй эти два талисмана почти равноценны, но выполняют свои функции немного по-разному. Красная ленточка должна висеть прямо перед входной дверью в дом. Она помогает стабилизировать энергетические потоки, что благотворно сказывается на удаче людей, живущих там.

Красный клубок должен быть из натурального материала — например, шерсти. Его необходимо сначала размотать, а потом намотать заново на деревянную палочку или ложку. После этого клубок можно положить в любом удобном для вас месте, но чтобы он был на виду. В совокупности с красной ленточкой эффект будет в двойне благоприятным. Напоминаем, что красный клубок притягивает удачу и привлекает достаток в дом. С ним есть даже специальный ритуал на привлечение денег.

Фиалка

Это растение всегда привлекает удачу в дом, в котором оно растет. Удача эта распространяется не только на взаимоотношения между людьми, живущими под одной крышей. По мнению экспертов фиалка может приносить и финансовую стабильность, очищать разум людей от ненужных и разрушительных мыслей, привлекать удачу в делах.

Черепаха

Еще один талисман фэн-шуй, который символизирует собой долголетие и здоровье, большую удачу в делах, работе и финансовой сфере. Черепаха отлично воздействует на энергетику людей, восполняет потерянные силы.

В таком доме будет лучше отдыхать и релаксировать. Черепаха очищает разум от негативных мыслей и помогает в духовных поисках. Этот талисман также поддерживает в людях новые начинания.

Говорят, что домашние животные тоже привлекают в дом благо. Речь идет в первую очередь о кошках. Считается, что нужно правильно назвать питомца, чтобы он действительно стал источником большой удачи.