Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Новости Украины:Верховная Рада одобрила устранение штрафных баллов за правонарушения в сфере дорожного движения.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" (№ 2809).

Соответствующее решение поддержали 302 народных депутата.

Целью принятия этого документа является устранение негативного влияния отдельных норм законодательства в части принятия мер по соблюдению правил дорожного движения его участниками, а также обеспечение привлечения к действенной ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.

Согласно закону, из КУоАП исключены нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, это касается пункта 21 части первой статьи 24 (Виды административных взысканий), части второй статьи 27 (Штраф), статьи 27-1 (Штрафные баллы), а также абзац второй части первой и второй статьи 122 КУоАП (Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения).