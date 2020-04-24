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Выход Украины из карантина: план Кабмина

Выход Украины из карантина: план Кабмина
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Шмыгаль рассказал, что у Кабинета министров есть четкий план выхода Украины из карантина, который состоит из 5 этапов.

Кабинет министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу вечером.

Премьер отметил, что правительственная дорожная карта выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность в государстве.

Первый этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предусматривает контроль над распространением заболеваемости.

В частности, согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер, если на протяжении 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

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Также в таком случае будут разрешены оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, работа кофеен на вынос, работа автомоек, веломагазинов, пунктов велопроката, разрешит работу нотариусов, адвокатов и аудиторов.

Второй этап выхода из карантина, введенного для предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19, предполагает уменьшения случаев инфицирования и разгрузку медицинской системы.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер, если на протяжении 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

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Также предполагается открытие заведений общественного питания на вынос, кинотеатров под открытым небом, спортивных залов и фитнес-центров, отелей, возобновятся спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей.

Третий этап выхода из карантина предполагает освобождение медицинской системы от больных коронавирусом.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер в пятницу, если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, правительство разрешит открытие спортивных и детских площадок и отдельных учреждений образования.

Также в таком случае планируется запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в границах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, базы отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что порядка 15-20% коек занято в больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, в Украине зафиксировано 7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся - 193.

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Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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