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День дочери 2020: история и особенности праздника
День дочери 2020: история и особенности праздника

День дочери 2020: история и особенности праздника

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День дочери 2020: история и особенности праздника
21:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:25 апреля отмечается семейный праздник - День дочери, который призван подчеркнуть важность девочек и выросших женщин для семьи.

Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля.

Когда он возник и кем учреждён - этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен.

Основная задача организации Дня дочери - привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери - это, всё же, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь - социальный статус члена семьи. Появление ребёнка в семье - это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребёнка - это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 апреля

Рождение первого ребёнка меняет женщину. А вот кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Гордость за рождение сына - это чувство изначальное, а когда появляется на свет дочка - всё в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, тёплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств, девочки легче своих братьев могут растопить суровое сердце папы. И вот, довольная дочка уже сидит на руках отца и обнимает его!

День дочери - это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители. Этот праздник должен стать ещё одним в череде семейных праздников, дабы укреплять семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу.

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