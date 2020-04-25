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Глава Минздрава встретился с представителями социально ответственного бизнеса

Глава Минздрава встретился с представителями социально ответственного бизнеса
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Представители социально ответственного бизнеса провели встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым.

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с представителями социально ответственного бизнеса, который помогает в борьбе с COVID-19 в Украине.

Об этом повидомяе Минздрава на своей странице в Facebook.

"Представители Huawei Ukraine, Uber, Сильпо, Эпицентр К, ОККО, Сеть АЗК "WOG", SOCAR и Сеть АЗК UPG рассказали министру об инициативах, которые они внедряют в Украине: бесплатные поездки, горючее для медиков, оборудование для медицинских учреждений и т.д." , - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом бизнес инвестировал в борьбу с коронавирусой инфекцией сотни миллионов гривень.

По словам Степанова, поддержка бизнеса очень ощутима, и все медицинские работники благодарны предпринимателям за их усилия. Сейчас медики особенно нуждаются в средствах индивидуальной защиты, в частности костюмах биологической защиты.

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Минздрав, Бизнес, МОЗ, Карантин, Коронавирус.
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