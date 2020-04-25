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Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17

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Вербовщиком Шайтанова был фигурант дела MH-17
00:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Журналисты установили, что вербовщиком шпиона из СБУ оказался фигурант дела о сбитии МН-17.

Вербовщиком генерала Валерия Шайтанова оказался фигурант дела MH-17.

Об этом сообщает сайт расследования Bellingcat.

"Расследование Bellingcat установило, что вербовщиком шпиона из СБУ генерала Шайтанова оказался фигурант дела о сбитии МН-17", - говорится в сообщении.

14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова. Его обвиняют в том, что он еще до начала войны был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих визитов в Россию. По информации СБУ, Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Журналисты-расследователи выяснили, что Егоров ранее имел позывной "Эльбрус" и в начале войны на Донбассе был одним из ключевых российских силовиков, направленных туда для координации военных действий.

Как удалось узнать, Егоров родился в 1962 году в городе Стаханов Луганской области. Служит в спецподразделении "Вымпел" ФСБ. В 2014 году он принимал участие в операции по аннексии Крыма (и получил медаль "За возвращение Крыма"), после чего был отправлен Кремлем на оккупированные территории Донбасса для координации боевых действий.

По данным расследования, в начале июля 2014 года Кремль решил отправить на оккупированные территории Украины нескольких опытных военных для централизации контроля над ситуацией и прекращения внутренних конфликтов между разными группировками боевиков. Были созданы два штаба: один в Краснодоне, им руководил генерал-майор Николай Ткачев – "Дельфин" вместе с высокопоставленным офицером ГРУ Владимиром Иванниковым ("Орион"), а другой в Луганске, возглавляемый военным с позывным "Эльбрус".

Генерала СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева

Совместная расследовательская группа (JIT), которая занимается расследованием дела о сбитом "Боинге", включила "Эльбруса" в список фигурантов дела как представителя российского военного командования, назначенного Москвой и прибывшего в зону боевых действий как раз в те дни, когда туда был доставлен и "Бук", из которого сбили "Боинг".

Напоминаем, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Сейчас в Окружном суде Гааги проходит суд по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Судебные заседания по делу МН17 состоялись 9, 10 и 23 марта. Следующее заседание суда в Нидерландах в деле МН17 состоится 8 июня.

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СБУ, МН-17, Вербовщик, Валерий Шайтанов.
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